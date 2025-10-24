Mujeres que acompañan desde el otro lado de las rejas: las familias viven una «condena paralela»

Cuando una persona va presa, no es la única que queda atrapada entre muros. Sus afectos también viven un tipo de encierro, entre esperas, distancias y estigmas. En Argentina, ACiFaD —la Asociación Civil de Familiares de Detenidos— trabaja desde hace más de una década para acompañar a quienes transitan esa realidad, brindando contención, asesoramiento y defensa de derechos. Ahora integran una campaña internacional que reúne sus testimonios y de otras personas del mundo.

La mayoría de quienes acompañan son mujeres

Ayer, la organización participó del lanzamiento internacional de la campaña “Las voces del otro lado de las rejas”, impulsada por Prison Insider junto a entidades de Brasil, Canadá, Francia, México y el Reino Unido. La iniciativa incluye una docuserie de seis episodios que reúne testimonios de familiares de personas privadas de libertad y busca visibilizar el impacto humano del encarcelamiento, además de fortalecer a las organizaciones que sostienen desde afuera.

En la Argentina, la mayoría de quienes acompañan a las personas detenidas son mujeres. Madres, hijas, hermanas y esposas que hacen filas en los penales, gestionan trámites, cuidan hijos y sostienen vínculos a la distancia. Desde ACiFaD destacan que las familias viven “una condena paralela”: enfrentan el estigma social, la falta de información y el peso emocional y económico del encierro.

Su trabajo busca visibilizar los impactos del encarcelamiento en los hogares, especialmente sobre mujeres e infancias, y construir redes de apoyo y acompañamiento que transformen el aislamiento en organización colectiva.

Refade: una herramienta para registrar y asistir

Entre sus principales acciones, ACiFaD creó un sistema propio de registro y recolección de datos, llamado Refade, que canaliza las solicitudes de personas privadas de libertad y sus familias.

A través de este sistema, la organización recibe, organiza y da seguimiento a casos de vulneración de derechos, problemas de salud, traslados o dificultades en el acceso a visitas. REFADE permite sistematizar la información, cuantificar las acciones y elaborar informes sobre la situación carcelaria y su impacto en las familias, generando una base concreta para la incidencia pública.

Además, ACiFaD mantiene una guardia telefónica disponible las 24 horas, donde brinda orientación, asesoramiento y contención y realiza derivaciones a organismos o instituciones según cada caso. Las líneas de atención son (+54 11 2827-9761) y (+54 11 2304-5221).

Las experiencias de las mujeres de ACiFaD también llegaron este año al cine. La película La mujer de la fila, protagonizada por Natalia Oreiro, nació de sus propias voces y vivencias: de esas mujeres que ponen el cuerpo y el corazón acompañando a sus seres queridos detenidos. «Después de tanto silencio, hoy nuestras historias encuentran un lugar para ser escuchadas y miradas”, expresaron, «La mujer de la fila es un abrazo colectivo, una manera de decir que no estamos solas».

Una red que traspasa fronteras

La presentación internacional de la campaña se realizó ayer, jueves 23 de octubre, en un encuentro en línea que reunió a familiares, periodistas, académicos y activistas de distintos países.

Creada en 2015, Prison Insider es una plataforma global que recopila información sobre las condiciones de vida en las cárceles del mundo. Su alianza con ACiFaD refuerza la mirada regional sobre los efectos sociales del encarcelamiento y la necesidad de políticas que acompañen a las familias.

Con “Las voces del otro lado de las rejas”, ACiFaD y Prison Insider invitan a mirar más allá de los muros y a reconocer la fuerza de quienes sostienen, cada día, desde el otro lado. Para ver la docuserie hacé clic acá: https://www.youtube.com/@prisoninsider