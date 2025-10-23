Expo Agraria 2025: de la huerta escolar a la mesa con productos únicos hechos en Regina

La Expo Agraria 2025 llega con nuevos sabores. Desde la huerta escolar a la mesa de los vecinos de Regina, son productos hechos por estudiantes, futuros técnicos agropecuarios; avalados y supervisados por sus docentes en talleres.

La Escuela Agraria Alto Valle Este prepara una nueva edición de la expo feria para este sábado 25 de octubre de 16 a 19, con novedades ya que salen a la venta productos tan originales como deliciosos. El evento se hace desde 2021.

Durante todo el año los estudiantes realizan escabeches, mermeladas, huevos, verduras y frutas en almíbar, pero ahora se suman exquisiteces especialmente elaboradas para la ocasión: infusiones y dulces con materia prima extraída de la propia huerta de la escuela.

Foto: gentileza.

Pedro Durán, director de la Escuela Agraria de Regina, hizo un repaso de cuáles son estas innovaciones. Los estudiantes de segundo año, aprendieron técnicas de deshidratación y las aplicaron para diseñar infusiones en el Taller de Industrialización. Luego de varios intentos y de correcciones bajo la guía de su profesora, fueron evaluadas y se eligieron dos para ofrecer durante la expo.

Un curso presentará una infusión de cedrón, flores de hibiscus, rosa mosqueta y cacao, mientras que el otro, expondrá una infusión a base de flores de manzanilla, cáscara de limón, cedrón y hebras de té negro.

En la misma línea, los estudiantes de tercer año diseñaron dulces que conjugan distintas frutas, incluyendo hierbas aromáticas o especias. Los dulces seleccionados para esta feria son una combinación de pera, tomate y canela (de 3° A), mientras que 3° B mostrará en sociedad una combinación de manzana roja y miel.

Elaboración de alimentos, un aprendizaje aúlico

La elaboración de alimentos forma parte de la actividad educativa principal de los talleres. Manzanilla, ajo, romero, orégano, tomillo, girgolas y sopas deshidratadas: una línea de productos disecados hechos con materia prima de la huerta, es resultado de la tarea cotidiana. Es lo que hacen los futuros técnicos todo el ciclo lectivo.

La huerta de la escuela es agroecológica y se producen cultivos de estación: verduras de hoja verde, cebollas, cinco variedades de ajos, zapallos, cultivos especiales: frutillas, alcauciles, girgolas; además de las aromáticas que luego someten a proceso de disecado.

“La expo feria es una forma de que los estudiantes compartan y pongan en valor sus aprendizajes y su trabajo”. Pedro Durán, director de la Escuela Agraria Alto Valle Este.

Participantes 250 estudiantes de la institución forman parte de la Expo Agraria 2025.

La Expo Agraria abre las puertas de la escuela

“La Expo Agraria 2025 es un espacio donde los estudiantes muestran todo lo aprendido y producido a lo largo del año”, comentó a Diario RÍO NEGRO. “El objetivo es abrir las puertas de la escuela para que las familias de los estudiantes y la comunidad en general se acerquen a conocer el trabajo que realizamos día a día”, agregó.

Habrá exposición de trabajos prácticos, recorridos por los sectores productivos y presentación de estos productos. Son 100 los chicos que participan directamente y los 250 estudiantes de la escuela, están involucrados en tareas previas.

Se trata de una iniciativa para valorar la formación técnica, el esfuerzo de estudiantes y docentes, y el vínculo entre la educación y el campo. La dinámica consiste en recorridos guiados con explicaciones en los espacios productivos con los que cuenta la institución de orientación agropecuaria.

Desde el colegio invitan a toda la comunidad a acercarse, recorrer, conocer y adquirir estos productos. Para Durán, en definitiva, se trata de “acompañar el crecimiento de quienes serán los futuros protagonistas de la producción agropecuaria del Valle”.

Recaudar fondos propios

“Este evento, además de la dimensión pedagógica, también permite recaudar fondos para equipar nuestros talleres”, aseguró el director.

⁠Con el dinero recaudado en ediciones anteriores, se han comprado insumos para los talleres, acondicionaron un macro túnel, adquirieron utensilios para el taller de industrialización y televisores para el uso cotidiano.

Les parece importante que los estudiantes puedan vivenciar que lo que aprenden en la escuela puede servir como una fuente que les permita generar ingresos en un futuro.



