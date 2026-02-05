Qué se recomienda al transitar en rutas con lluvias y tormentas: alerta en provincias del centro y norte del país

Recomendaciones para transitar por rutas durante lluvias y tormentas, Foto: Gentileza Vialidad Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas para gran parte del país. El mapa del organismo muestra que una alerta alcanza este jueves y viernes 5 y 6 de febrero de 2026 las provincias del centro y norte de Argentina. Estas son las recomendaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para transitar en las rutas en jornadas con lluvias.

Hay una advertencia en Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, Catamarca, Tucumán y Salta.

Recomendaciones para transitar en rutas con lluvias y tormentas

Desde la ANSV marcaron que los días de lluvias fuertes y tormentas mojan los caminos y acumulan agua sobre la calzada. Ante este panorama, enumeraron unas recomendaciones a los conductores para atenuar los riesgos y llegar seguros a destino:

• Disminuir la velocidad.

• Aumentar la distancia entre vehículos.

• Encender las luces bajas incluso de día.

• Encender el aire acondicionado en modo desempañante.

• No realizar maniobras bruscas.

• No frenar repentinamente

• En moto, además, usar casco, mejorar la visibilidad utilizando ropa clara y evitar superficies irregulares y zonas inundadas.

Alerta por tormentas en nueve provincias este 5 de febrero de 2026

Según indicó el SMN, hay advertencia por tormentas en nueve provincias del centro y norte del país.

«El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h«, describió el organismo.

Marcó que «se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual».