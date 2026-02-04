Precaución en la Ruta 22 en Neuquén: realizan obras viales a la altura de Challacó y piden circular con cuidado

Precaución en la Ruta 22 en Neuquén. FOTO ILUSTRATIVA

Vialidad Nacional lanzó un comunicado para pedir circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 22 en Neuquén.

El organismo informó que la calzada estará reducida durante toda la semana debido a que habrá personal realizando tareas de mantenimiento.

Tránsito complicado en la Ruta 22

El organismo informó que el tramo complicado para el tránsito es el comprendido en el kilómetro 1313 de la Ruta Nacional.

Remarcaron que los equipos están realizando tareas de mantenimiento a la altura de Challacó. Se trata de trabajos de perfilado y limpieza de banquinas.

Se solicita transitar con extrema precaución en el sector y respetar las indicaciones del personal, polvo en suspensión.