El hermano de un senador provincial de Santa Fe murió este lunes en un accidente de tránsito ocurrido cerca de la Ruta Provincial 22 cuando el auto en el que viajaba junto a su hijo despistó y terminó volcando. El conductor, de 38 años, sufrió traumatismos y debió ser trasladado a un centro de salud.

La víctima fue identificada como Alberto Calvo, hermano del senador Alcides Calvo. El hombre era vecino de la localidad de Josefina, un pueblo ubicado a unos 15 kilómetros de San Francisco, Córdoba.

Cómo fue el accidente en el camino rural de Santa Fe

El siniestro ocurrió este lunes por la madrugada, en un camino rural ubicado a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Provincial 22. P

adre e hijo circulaban en un Renault Fluence cuando, por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el control del vehículo al aproximarse a la ruta.

De acuerdo con las primeras informaciones, el auto salió despedido y terminó dentro de una cuneta, donde impactó contra un terraplén. Alberto Calvo viajaba en el asiento del acompañante y murió en el lugar como consecuencia del impacto.

El senador provincial Alcides Calvo, hermano del fallecido.

Su hijo, de 38 años, sufrió distintos traumatismos y recibió asistencia médica. Luego fue trasladado a un centro de salud de San Francisco, en la provincia de Córdoba, para una evaluación de sus lesiones.

Tras el accidente, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el despiste y qué circunstancias llevaron al conductor a perder el control del vehículo. Por el momento, no trascendieron detalles que permitan determinar qué provocó el siniestro.