Murió Norberto Pereira, voz emblemática del periodismo deportivo en Río Negro

La comunidad deportiva de Río Negro despidió con profundo pesar a Norberto Pereira, histórico periodista y relator que marcó a generaciones con su estilo único. Amante del automovilismo y el ciclismo, desarrolló una extensa trayectoria en distintos medios radiales de la provincia y se convirtió en un referente del periodismo deportivo local.

Su estilo y entrega lo convirtieron en referente de las transmisiones radiales, pero también en protagonista de momentos decisivos para el desarrollo del deporte en la región.

Un recuerdo imborrable se remonta a la época del Depovi, cuando en el club Sol de Mayo, frente a la posibilidad de abandonar el proyecto de la Alianza Deportiva, fueron sus palabras cargadas de emoción las que motivaron a seguir adelante y avanzar hacia la Liga Nacional.

El legado de Pereira trasciende el periodismo: su compromiso con la comunidad y su defensa de la actividad deportiva lo convierten en una figura entrañable, cuya huella permanecerá en la memoria de la comarca.

Figura destacada de la radiofonía, Pereira trabajó en emisoras del Alto Valle, Viedma, Patagones y también en radios nacionales

Su trayectoria comenzó en 1963 en LU 18 Radio El Valle de General Roca, la primera emisora autorizada por el Comfer en esa ciudad. Desde entonces su voz se escuchó en distintas radios del Alto Valle como LU 19 Radio La Voz del Comahue de Cipolletti y LU 16 Radio Río Negro de Villa Regina.

En 1971 se radicó en Viedma, donde se incorporó a LU 15 Radio Viedma, cubriendo durante años la actualidad de la capital rionegrina y de la vecina Carmen de Patagones.

También formó parte de la recordada Tribuna Deportiva y colaboró en reconocidas emisoras nacionales como Radio Belgrano, Splendid, Rivadavia, Mitre y LU2 de Bahía Blanca, además de continuar en la actualidad al frente del ciclo «Deportes al Mediodía y Algo Más» en Frecuencia VYP 90.1.