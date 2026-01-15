Video | El recuerdo que emociona: Rubén Patagonia junto a Los Berbel y una versión inolvidable de «Amutuy Soledad»

La muerte de Rubén Patagonia reflotó un recuerdo que logró emocionar a toda la región, se trata del encuentro que se produjo entre el cantante patagónico y Los Berbel para hacer una interpretación única de «Amutuy Soledad».

El encuentro, uno de los más recientes, se dio en el marco del centenario del nacimiento de Marcelo Berbel en el espacio que fue habilitado oficialmente como Casa Cultural «Lo de Berbel».

La familia Berbel (Marité, Traful y Ayelén) invitó a Rubén Patagonia a participar activamente en la actividad que se realizó el año pasado y de allí surgió una nueva versión de Amutuy Soledad, el himno por excelencia de la identidad patagónica y la pieza que selló la hermandad entre Rubén Patagonia y la familia Berbel.

«Amutuy Soledad»: su origen y la fuerte relación con Rubén Patagonia

La letra de Amutuy Soledad fue escrita por Marcelo Berbel quien la realizó como una denuncia descarnada contra el despojo de las tierras a las comunidades mapuche y tehuelche.

La letra menciona elementos históricos y legales del avance estatal en la Patagonia. La frase «el alambre y el fiscal pueden más», fue utilizada por Berbel para aludir a cómo la propiedad privada y la justicia oficial desterraron a los pueblos originarios.

Si bien la canción nació de la familia Berbel, fue Rubén Patagonia quien con su interpretación le dio una proyección nacional masiva.

Rubén no solo la cantaba, sino que la interpretaba con un recitado previo y una potencia vocal que simula un rugido de la tierra cautivando a quienes la escuchaban.