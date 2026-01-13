Murió un hombre ahogado tras ser arrastrado por el mar en Chubut: nadaba en una zona no habilitada

Mientras continúa la conmoción por lo ocurrido con el meteotsunami en Mar del Plata, se conoció un triste hecho que tuvo lugar en la Costa Atlántica de Chubut. Un hombre perdió la vida en la zona de Punta Delfín, cerca de Playa Magagna, tras no poder salir del agua por sus propios medios.

El incidente, ocurrido cerca de las 17:30, encendió las alarmas sobre el peligro de bañarse en sectores agrestes. Según informaron medios locales, la víctima se encontraba con su familia cuando fue arrastrada por la corriente en una zona que, a diferencia de los grandes centros turísticos, no cuenta con servicio de guardavidas.

Gritos de auxilio y desesperación en la arena: el operativo de rescate que no funcionó en Chubut

Lo que inició como una tarde de calor y descanso se transformó en una pesadilla en cuestión de minutos. Los familiares del hombre, al ver que la marea lo alejaba de la costa, pidieron ayuda desesperadamente a otros bañistas y llamaron a los servicios de emergencia.

El personal policial y Bomberos Voluntarios de Rawson llegaron al lugar de inmediato tras el alerta. A pesar de las maniobras de asistencia una vez que lograron retirar el cuerpo del agua, el hombre ya no presentaba signos vitales.

La Justicia busca determinar si el fallecimiento se produjo por ahogamiento directo o si existió una descompensación previa que le impidió nadar.

El peligro latente en las playas «solitarias»: el hombre nadaba en una zona no habilitada

Esta segunda tragedia en menos de 24 horas en la Costa Atlántica pone bajo la lupa la seguridad en los balnearios sin vigilancia. Punta Delfín es un sector de acantilados y mareas fuertes que, pese a su belleza, suele esconder corrientes de retorno peligrosas para quienes no conocen el terreno.

Desde Defensa Civil reiteraron la advertencia: en días de mareas inestables o fuertes vientos, bañarse en zonas no habilitadas puede ser una trampa mortal. La identidad de la víctima aún se mantiene bajo reserva, a la espera de que todos sus familiares sean notificados.