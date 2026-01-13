Qué hacer si el mar se retira de golpe: cómo actuar ante una señal de peligro en la playa
El retiro repentino e inusual del mar no es un fenómeno normal y puede ser una señal de alerta. Especialistas en oceanografía y seguridad costera advierten que, ante este tipo de situaciones, es clave actuar con rapidez y sin esperar indicaciones formales, ya que suele tratarse de la antesala de un ingreso violento del agua.
Este comportamiento del mar puede estar asociado a eventos como meteotsunamis, resacas intensas o cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, y suele ocurrir en cuestión de minutos.
Por qué es peligroso
Cuando el mar se retira de manera abrupta:
- Puede regresar con olas mucho más grandes y rápidas de lo habitual.
- El ingreso del agua suele ser súbito, sin tiempo de reacción.
- Personas, objetos y animales pueden ser arrastrados por la corriente.
Por ese motivo, los expertos recomiendan no subestimar la señal y alejarse de inmediato de la zona de riesgo.
Recomendaciones clave ante un retiro del mar
- Alejarse de inmediato de la orilla y dirigirse a zonas altas o más alejadas de la playa.
- No acercarse para sacar fotos o grabar videos: el regreso del mar puede ser repentino y extremadamente peligroso.
- Salir del agua inmediatamente si se está nadando o practicando deportes acuáticos.
- Ayudar a niños, personas mayores y mascotas, priorizando una evacuación rápida y ordenada.
- No intentar rescatar objetos personales como reposeras, bolsos o sombrillas: la seguridad personal debe ser siempre la prioridad.
- Seguir las indicaciones de guardavidas y autoridades, si se encuentran presentes en el lugar.
Una señal que no debe ignorarse
Los especialistas coinciden en que el retiro del mar suele ser una advertencia natural. Ignorarla o permanecer en la orilla para observar el fenómeno puede derivar en lesiones graves, golpes contra piedras u objetos, o situaciones de riesgo extremo.
Actuar con rapidez, mantener la calma y alejarse de la costa puede marcar la diferencia y evitar consecuencias graves.
