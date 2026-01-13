ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Sociedad

Qué hacer si el mar se retira de golpe: cómo actuar ante una señal de peligro en la playa

El retiro repentino del mar no es un fenómeno habitual y puede anticipar un ingreso violento del agua. Especialistas advierten que actuar con rapidez, alejarse de la orilla y no subestimar la señal es clave para evitar accidentes y situaciones de riesgo extremo en la playa.

Redacción

Por Redacción

El retiro repentino e inusual del mar no es un fenómeno normal y puede ser una señal de alerta. Especialistas en oceanografía y seguridad costera advierten que, ante este tipo de situaciones, es clave actuar con rapidez y sin esperar indicaciones formales, ya que suele tratarse de la antesala de un ingreso violento del agua.

Este comportamiento del mar puede estar asociado a eventos como meteotsunamis, resacas intensas o cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, y suele ocurrir en cuestión de minutos.

Por qué es peligroso

Cuando el mar se retira de manera abrupta:

  • Puede regresar con olas mucho más grandes y rápidas de lo habitual.
  • El ingreso del agua suele ser súbito, sin tiempo de reacción.
  • Personas, objetos y animales pueden ser arrastrados por la corriente.

Por ese motivo, los expertos recomiendan no subestimar la señal y alejarse de inmediato de la zona de riesgo.

Recomendaciones clave ante un retiro del mar

  • Alejarse de inmediato de la orilla y dirigirse a zonas altas o más alejadas de la playa.
  • No acercarse para sacar fotos o grabar videos: el regreso del mar puede ser repentino y extremadamente peligroso.
  • Salir del agua inmediatamente si se está nadando o practicando deportes acuáticos.
  • Ayudar a niños, personas mayores y mascotas, priorizando una evacuación rápida y ordenada.
  • No intentar rescatar objetos personales como reposeras, bolsos o sombrillas: la seguridad personal debe ser siempre la prioridad.
  • Seguir las indicaciones de guardavidas y autoridades, si se encuentran presentes en el lugar.

Una señal que no debe ignorarse

Los especialistas coinciden en que el retiro del mar suele ser una advertencia natural. Ignorarla o permanecer en la orilla para observar el fenómeno puede derivar en lesiones graves, golpes contra piedras u objetos, o situaciones de riesgo extremo.

Actuar con rapidez, mantener la calma y alejarse de la costa puede marcar la diferencia y evitar consecuencias graves.


Temas

Costa atlántica

Mar del Plata

Tsunami

El retiro repentino e inusual del mar no es un fenómeno normal y puede ser una señal de alerta. Especialistas en oceanografía y seguridad costera advierten que, ante este tipo de situaciones, es clave actuar con rapidez y sin esperar indicaciones formales, ya que suele tratarse de la antesala de un ingreso violento del agua.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios