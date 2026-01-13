Qué hacer si el mar se retira de golpe: cómo actuar ante una señal de peligro en la playa

El retiro repentino e inusual del mar no es un fenómeno normal y puede ser una señal de alerta. Especialistas en oceanografía y seguridad costera advierten que, ante este tipo de situaciones, es clave actuar con rapidez y sin esperar indicaciones formales, ya que suele tratarse de la antesala de un ingreso violento del agua.

Este comportamiento del mar puede estar asociado a eventos como meteotsunamis, resacas intensas o cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, y suele ocurrir en cuestión de minutos.

Por qué es peligroso

Cuando el mar se retira de manera abrupta:

Puede regresar con olas mucho más grandes y rápidas de lo habitual.

de lo habitual. El ingreso del agua suele ser súbito , sin tiempo de reacción.

, sin tiempo de reacción. Personas, objetos y animales pueden ser arrastrados por la corriente.

Por ese motivo, los expertos recomiendan no subestimar la señal y alejarse de inmediato de la zona de riesgo.

Recomendaciones clave ante un retiro del mar

Alejarse de inmediato de la orilla y dirigirse a zonas altas o más alejadas de la playa.

y dirigirse a zonas altas o más alejadas de la playa. No acercarse para sacar fotos o grabar videos : el regreso del mar puede ser repentino y extremadamente peligroso.

: el regreso del mar puede ser repentino y extremadamente peligroso. Salir del agua inmediatamente si se está nadando o practicando deportes acuáticos.

si se está nadando o practicando deportes acuáticos. Ayudar a niños, personas mayores y mascotas , priorizando una evacuación rápida y ordenada.

, priorizando una evacuación rápida y ordenada. No intentar rescatar objetos personales como reposeras, bolsos o sombrillas: la seguridad personal debe ser siempre la prioridad.

como reposeras, bolsos o sombrillas: la seguridad personal debe ser siempre la prioridad. Seguir las indicaciones de guardavidas y autoridades, si se encuentran presentes en el lugar.

Una señal que no debe ignorarse

Los especialistas coinciden en que el retiro del mar suele ser una advertencia natural. Ignorarla o permanecer en la orilla para observar el fenómeno puede derivar en lesiones graves, golpes contra piedras u objetos, o situaciones de riesgo extremo.

Actuar con rapidez, mantener la calma y alejarse de la costa puede marcar la diferencia y evitar consecuencias graves.