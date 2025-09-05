Qué reveló la autopsia de Norma Gatica, la mujer de 63 años que murió en Cipolletti

Este viernes, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro informó que se conocieron los resultados de la autopsia de Norma Beatriz Gatica, la mujer de 63 años que era buscada en Cipolletti y apareció muerta días más tarde en un canal de riego de la localidad.

Las autoridades informaron que los resultados de la autopsia arrojaron que «se descartaron signos de criminalidad.»

«Murió por ahogamiento», agregaron. Sin embargo, aclararon que no se pudo confirmar si es que la mujer cayó al canal por accidente o fue de manera intencional.

Norma Gatica y su desaparición en Cipolletti

La denuncia fue realizada en la comisaría 32 el viernes pasado y de forma inmediata se activó un amplio operativo de búsqueda que incluyó a personal policial y la división de canes.

Norma Gatica fue encontrada sin vida este martes. Había desaparecido el pasado viernes 29 de agosto y mientras realizaban un rastrillaje, la encontraron sumergida dentro de un canal de riego ubicado en una zona transcurrida de Cipolletti.

Según el MPF estaba dentro de un canal de riego que atraviesa la ciudad y se encuentra sobre la calle Pacheco al 401, justo detrás de una parada de colectivo y a escasos metros de la terminal.

Fuentes oficiales informaron a Diario RÍO NEGRO que debido a su estado, no se pudo realizar la autopsia inmediata por lo tanto se programó para el jueves 4 de septiembre.

Norma Gatica había desaparecido el 29 de agosto y fue hallada muerta el martes.

Durante el fin de semana pasado, las autoridades trabajaron con perros entrenados y se recabaron cámaras, luego de entrevistar a amigas para ver si aportaban información útil. También se requirió información a hospitales, terminales y se buscó en ciudades cercana.

La búsqueda mantuvo en vilo a la comunidad, ya que Gatica había salido de su casa sin celular y sin documentación.