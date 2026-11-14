Se concretó la venta de Tía Maruca: una gigante alimenticia argentina compró la emblemática marca de galletitas

Molinos Río de la Plata concretó la compra de la tradicional marca de galletitas Tía Maruca, tras firmar un acuerdo con Tía Maruca Argentina S.A. La operación comprende la adquisición de la firma tanto en la Argentina como en determinados países de la región.

Con este movimiento, la compañía de consumo masivo presidida por Luis Pérez Companc suma un producto de fuerte arraigo en los hogares y avanza en la expansión de su negocio de galletitas. Según indicó un comunicado oficial sobre la transacción, Tía Maruca se identifica con atributos de calidad y receta artesanal, manteniendo un sólido vínculo con los consumidores.

La incorporación representa un paso estratégico para Molinos y se produce pocos días después de que la empresa completara la compra de un complejo industrial en Banda del Río Salí, Tucumán, operación que incluyó la transferencia de activos y la incorporación de su personal. La concreción definitiva de la venta de Tía Maruca queda ahora sujeta a la obtención de las autorizaciones correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, se refirió al acuerdo: “Desde hace más de 120 años acompañamos a millones de consumidores con marcas que forman parte de su vida cotidiana. Tía Maruca es una marca muy querida por los argentinos. Nuestro compromiso es cuidar su esencia y potenciarla con nuestras capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas, para llegar a más hogares”.

Pablo Tamburo, en representación de la parte vendedora, también destacó el cierre de esta etapa: “Cumplido el objetivo de revitalizar y reposicionar la marca entre las principales firmas de galletitas del país, inicia con mucho optimismo por el futuro de ambas compañías, el proceso de venta de la marca Tía Maruca a Molinos Río de la Plata”.

Historia y competencia en las góndolas

Fundada en 1998 por Alejandro Ripani, Tía Maruca ganó reconocimiento en el mercado local con productos como pepas, surtidos y bizcochos asociados a precios accesibles. En sus años de mayor expansión, llegó a rondar el 5% del mercado nacional de galletitas.

La firma atravesó un concurso preventivo en 2019 y un posterior proceso de reorganización, hasta que en 2024 Argensun Foods asumió su control operativo y estratégico.

Para Molinos —empresa que forma parte del grupo liderado por Rosario, Pilar y Luis Pérez Companc con plataformas en consumo masivo, agro y energía—, el activo aporta notoriedad y presencia en góndolas. La adquisición le permite ganar terreno para competir en una categoría liderada por la firma nacional Arcor y la multinacional norteamericana Mondelez, surgida en 2012 tras la división de Kraft Foods.

De esta manera, Tía Maruca se suma a una cartera de productos de consumo masivo que ya integra marcas como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Gallo Snacks, Don Vicente, Sibarita, La Salteña, Nieto Senetiner, Ruca Malen, Etchart, Cadus, Exquisita, Cocinero, NotCo, Blancaflor, Preferido, Cruz de Malta y Nobleza Gaucha.