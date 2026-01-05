Murió un montañista de Rusia escalando el Aconcagua: se descompensó a pocos metros de la cima

Un escalador montañista ruso se descompensó y falleció mientras escalaba el Aconcagua. Tenía 55 años y se encontraba en el paraje conocido como El Hombro, a unos 6.000 metros de altura.

El escalador fue identificado como Konstantin Bitiukov, quien sufrió una descompensación producto de un paro cardiorrespiratorio. El guía que lo acompañaba dio aviso inmediatamente al servicio médico del parque.

Tras llegar al lugar, los rescatistas se percataron que Bitiukov no presentaba signos vitales y realizaron maniobras de RCP. Tras 20 minutos de Resucitación Cardio-Pulmonar y oxígeno suministrado, no lograron reanimarlo y se confirmó su muerte.

Tras el suceso, la Policía de Mendoza, ubicada en el Parque Provincial Aconcagua, activó un operativo junto a guardaparques y se trasladaron en helicóptero al lugar donde se hallaba el hombre.

La causa quedó bajo investigación judicial de la fiscal María Luz Maturano, de la Oficina Fiscal N.º 11, quien ordenó medidas para el trabajo y análisis junto con la Comisaría 23 de Uspallata.

Montañista ruso murió escalando el Aconcagua: las hipótesis del suceso

El rápido accionar de los rescatistas fue insuficiente para salvar la vida del escalador. Hasta el momento se investiga las posibles causas de la falla cardiorrespiratoria.

En trayectos de escalada de gran altura, según especialistas, es a partir de los 6.000 metros donde el cuerpo humano entra en lo que se denomina “zona de muerte”, donde cualquier complicación médica o técnica puede derivar en un desenlace fatal si la respuesta no es inmediata.

Es la primera muerte registrada en la temporada, pero no en tiempos recientes. La anterior víctima fue un turista polaco que se descompensó en el ascenso del Aconcagua en febrero de 2025 y, a pesar de la asistencia médica, no sobrevivió.

Ante estos casos, las autoridades de seguridad y especialistas coinciden en que la preparación física, la experiencia previa y el acompañamiento de guías certificados son elementos cruciales para mitigar los riesgos.