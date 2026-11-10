Parece una cascada de margaritas: la planta resistente al calor que florece durante meses

Con la llegada de los días cálidos, los balcones y jardines comienzan a llenarse de colores. Y entre las plantas que ganan protagonismo durante esta temporada aparece una especie que sorprende por su abundante floración y su capacidad para adaptarse a espacios pequeños: la Bidens ferulifolia, también conocida como bidens o verbena amarilla.

Esta planta ornamental se caracteriza por producir numerosas flores amarillas, similares a pequeñas margaritas, que contrastan con su follaje verde y delicado. Su crecimiento extendido y ligeramente colgante permite crear un efecto visual muy atractivo, especialmente cuando se cultiva en macetas elevadas.

Además, tolera bien el calor, necesita cuidados relativamente sencillos y puede florecer durante gran parte de la temporada cálida, siempre que reciba suficiente luz solar.

Cómo es la Bidens ferulifolia, la planta que forma cascadas de flores amarillas

Originaria de México y otras regiones de América, la Bidens ferulifolia pertenece a la familia de las asteráceas, la misma que incluye a las margaritas y los girasoles.

Una de sus características más llamativas es su forma de crecimiento. Sus tallos se extienden hacia los costados y pueden caer suavemente por los bordes de las macetas, formando una especie de cascada cubierta de flores.

Dependiendo de la variedad y las condiciones de cultivo, puede alcanzar entre 20 y 40 centímetros de altura, aunque su expansión lateral suele ser mayor.

Sus principales características son:

Flores: pequeñas, generalmente amarillas y con forma de margarita.

pequeñas, generalmente amarillas y con forma de margarita. Floración: abundante desde la primavera hasta el otoño, según el clima.

abundante desde la primavera hasta el otoño, según el clima. Ubicación: lugares soleados.

lugares soleados. Riego: moderado, evitando que la tierra permanezca encharcada.

moderado, evitando que la tierra permanezca encharcada. Cultivo: macetas colgantes, jardineras, canteros y bordes de jardín.

macetas colgantes, jardineras, canteros y bordes de jardín. Atractivo adicional: sus flores pueden atraer abejas y otros insectos polinizadores.

Dónde colocar la Bidens para que crezca y florezca durante meses

Uno de los secretos para conseguir una planta llena de flores es elegir correctamente su ubicación.

La Bidens ferulifolia necesita abundante luz solar y desarrolla su mejor floración cuando recibe al menos seis horas de sol directo por día.

Por eso, resulta una buena opción para balcones orientados al norte, terrazas luminosas y jardines que reciben sol durante gran parte de la jornada.

También puede cultivarse en macetas colgantes o jardineras elevadas, donde sus tallos tienen espacio para extenderse y caer naturalmente.

En regiones de veranos muy intensos, como algunas zonas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, puede beneficiarse de cierta protección frente al sol más fuerte de la tarde, especialmente cuando se cultiva en recipientes pequeños.

Cómo regar la Bidens ferulifolia para evitar que se seque

Aunque esta especie tolera períodos cortos de sequía una vez establecida, necesita riegos regulares para mantener una floración abundante.

La recomendación es comprobar la humedad de la tierra antes de agregar agua.

Durante los días de mucho calor, las plantas cultivadas en macetas pueden necesitar riegos más frecuentes que aquellas que crecen directamente en el jardín.

Sin embargo, es importante evitar el exceso de humedad, ya que puede favorecer la aparición de problemas en las raíces.

Un consejo práctico: utilizar macetas con agujeros de drenaje y un sustrato liviano que permita eliminar el exceso de agua.

El truco para conseguir una cascada de flores durante toda la primavera y el verano

Para mantener la Bidens compacta y estimular la aparición de nuevos brotes, se pueden realizar pequeñas podas de mantenimiento.

Recortar las puntas de los tallos demasiado largos ayuda a favorecer una forma más tupida, especialmente cuando la planta comienza a crecer de manera desordenada.

También es recomendable retirar las partes secas o deterioradas y controlar periódicamente su estado general.

Durante la temporada de crecimiento, puede utilizarse un fertilizante equilibrado para plantas con flores, respetando las indicaciones del fabricante y evitando los excesos.

Aunque muchas variedades modernas continúan floreciendo sin necesidad de retirar cada flor marchita, una limpieza ocasional ayuda a mantener su aspecto.

¿La Bidens ferulifolia resiste el frío y las heladas?

Si bien es una planta que se adapta muy bien al calor, no presenta la misma resistencia frente a las heladas intensas.

En zonas con inviernos fríos puede cultivarse como planta de temporada o protegerse durante los meses de bajas temperaturas.

En el Alto Valle, donde las heladas son habituales durante el invierno, conviene ubicar las macetas en lugares resguardados o trasladarlas a espacios protegidos cuando llegan los primeros fríos.

Por eso, la primavera es una excelente época para incorporarla al jardín y disfrutar de su floración durante los meses cálidos.

Por qué esta planta es ideal para balcones pequeños

Una de las grandes ventajas de la Bidens ferulifolia es que no necesita un jardín amplio para lucirse.

Su crecimiento colgante permite aprovechar espacios verticales, decorar barandas o crear composiciones con otras plantas ornamentales.

Puede combinarse con petunias, calibrachoas y otras especies de floración estival, siempre que compartan necesidades similares de luz y riego.

Con sus flores amarillas, su aspecto delicado y su abundante floración, la Bidens ferulifolia es una alternativa para transformar balcones y jardines en espacios llenos de color durante la primavera y el verano.