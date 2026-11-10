WiFi lento: los cinco lugares de tu casa donde nunca deberías colocar el router

Tener una buena conexión a internet es fundamental para trabajar, estudiar, mirar series o utilizar el celular. Sin embargo, muchas veces el WiFi funciona lento, se corta o no llega a todas las habitaciones, incluso cuando el servicio contratado ofrece una velocidad elevada.

Lo que pocas personas saben es que el problema no siempre está relacionado con la empresa proveedora de internet. El lugar donde está instalado el router puede influir directamente en la calidad y el alcance de la señal inalámbrica.

Algunos materiales, como el hormigón y el metal, dificultan la propagación de las ondas de radio. Además, ciertos electrodomésticos pueden generar interferencias que afectan la conexión.

Por eso, antes de contratar un plan más caro o comprar un repetidor, conviene revisar dónde está ubicado el equipo.

Los cinco lugares donde no conviene colocar el router WiFi

1. Dentro de muebles, armarios o cajones

Uno de los errores más frecuentes es esconder el router para que no quede a la vista.

Aunque puede resultar una solución estética, colocarlo dentro de un mueble cerrado puede debilitar la señal WiFi, especialmente cuando está rodeado de superficies metálicas o materiales densos.

Además, los espacios con poca ventilación pueden favorecer la acumulación de calor.

Lo recomendable: ubicar el equipo sobre una superficie abierta, con buena ventilación y sin objetos que lo rodeen.

2. Detrás del televisor o cerca de electrodomésticos

Muchas personas colocan el router detrás del televisor porque allí se encuentran las conexiones de internet y electricidad.

Sin embargo, los objetos metálicos y algunos dispositivos electrónicos pueden afectar la propagación de la señal.

Los hornos microondas son una fuente conocida de interferencias, especialmente en las redes WiFi de 2,4 GHz, porque funcionan en una banda de frecuencia cercana.

Lo recomendable: mantener el router separado de electrodomésticos grandes, superficies metálicas y otros equipos que puedan generar interferencias.

3. En el piso o en un rincón de la casa

La ubicación también influye en la distribución de la señal.

Si el router está apoyado directamente sobre el suelo, detrás de muebles o en una esquina alejada, es posible que la cobertura sea menos uniforme.

Para mejorar el alcance, conviene instalarlo en una posición relativamente elevada y lo más central posible respecto de los ambientes donde se utiliza internet.

Lo recomendable: colocarlo sobre una mesa, estante o soporte, en un espacio despejado.

4. Junto a paredes gruesas, columnas o estructuras de hormigón

Las ondas WiFi pueden atravesar algunas paredes, pero pierden intensidad dependiendo del material y su espesor.

El hormigón armado, los ladrillos densos y las estructuras metálicas pueden reducir considerablemente la señal, especialmente cuando existen varias barreras entre el router y los dispositivos conectados.

Este problema suele ser más evidente en viviendas grandes, casas de dos plantas o construcciones con paredes gruesas.

Lo recomendable: evitar instalar el router detrás de columnas o en ambientes separados por múltiples paredes.

5. Cerca de espejos grandes, superficies metálicas o peceras

Aunque parezcan elementos inofensivos, algunos objetos decorativos también pueden afectar la conexión inalámbrica.

Los espejos grandes pueden tener recubrimientos metálicos que reflejan parte de las ondas de radio, mientras que el agua absorbe energía de las señales WiFi, especialmente en determinadas frecuencias.

Por eso, colocar el router detrás de una pecera o junto a grandes superficies metálicas puede perjudicar la cobertura.

Lo recomendable: mantener el equipo alejado de obstáculos grandes y priorizar un espacio despejado.

Dónde colocar el router para tener mejor WiFi en toda la casa

La ubicación ideal depende de la distribución de cada vivienda, pero existen algunas recomendaciones generales que pueden ayudar a mejorar la conexión.

Elegir un lugar central: permite distribuir mejor la señal hacia las habitaciones.

permite distribuir mejor la señal hacia las habitaciones. Colocarlo a cierta altura: un estante o una mesa pueden ser mejores opciones que el piso.

un estante o una mesa pueden ser mejores opciones que el piso. Evitar obstáculos: cuanto más despejado esté el entorno, mejor.

cuanto más despejado esté el entorno, mejor. Mantenerlo ventilado: el equipo necesita disipar el calor.

el equipo necesita disipar el calor. Alejarlo de fuentes de interferencia: especialmente microondas y dispositivos electrónicos que puedan afectar la red.

En viviendas grandes o de varias plantas, un único router puede resultar insuficiente. En esos casos, un sistema WiFi Mesh o puntos de acceso adicionales pueden mejorar la cobertura.

El truco para saber si el problema es el router o la conexión a internet

Antes de modificar la instalación, existe una prueba sencilla que permite identificar posibles problemas de cobertura.

Primero, realizá una prueba de velocidad cerca del router. Después, repetila desde la habitación donde habitualmente funciona mal internet.

Si la velocidad disminuye considerablemente al alejarte del equipo, es posible que exista un problema de cobertura, obstáculos o interferencias.

También conviene comparar el rendimiento mediante una conexión por cable Ethernet, cuando sea posible.

Si la velocidad es baja incluso por cable, el inconveniente podría estar relacionado con el servicio contratado, la instalación o el propio equipo.

WiFi de 2,4 GHz o 5 GHz: cuál conviene utilizar

Otra cuestión importante es la frecuencia de la red inalámbrica.

La banda de 2,4 GHz suele ofrecer mayor alcance y mejor penetración a través de obstáculos, aunque generalmente presenta más interferencias y menor capacidad de transmisión.

En cambio, la banda de 5 GHz puede proporcionar velocidades superiores, pero su cobertura suele disminuir más rápidamente al atravesar paredes.

Los routers modernos pueden seleccionar automáticamente la banda más conveniente según el dispositivo y las condiciones de la red.

Por eso, si el WiFi funciona bien cerca del router, pero pierde intensidad en las habitaciones más alejadas, cambiar su ubicación puede ser una solución sencilla.

Antes de gastar dinero en un nuevo equipo, revisar dónde está instalado el router puede marcar una diferencia importante en la calidad de internet dentro del hogar.