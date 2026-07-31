¿El fin de la máscara de pestañas? La tendencia «Ghost Lashes» que ya adoptaron Zendaya, Hailey Bieber y Gigi Hadid

Zendaya, Hailey Bieber, Gigi Hadid y Gracie Abrams tienen algo en común más allá de la moda: cada vez aparecen con las pestañas casi al natural. La tendencia, conocida como «Ghost Lashes», propone dejar de lado la máscara de pestañas para lograr un maquillaje más fresco, luminoso y minimalista.

Durante años, las pestañas largas, voluminosas y bien definidas fueron uno de los pilares del maquillaje. Sin embargo, esa regla parece estar cambiando. En las últimas temporadas, maquilladores, pasarelas y celebridades comenzaron a apostar por una estética mucho más sutil, donde la piel luminosa y el aspecto natural toman el protagonismo.

La tendencia recibió el nombre de «Ghost Lashes» («pestañas fantasma») y consiste en prescindir de la máscara de pestañas o utilizar una cantidad casi imperceptible de producto, de modo que las pestañas conserven su aspecto natural.

Zendaya impulsó el regreso del maquillaje casi invisible

Uno de los ejemplos más comentados de esta tendencia fue Zendaya, quien durante la promoción de la película «The Odyssey» apareció con un maquillaje extremadamente natural.

La actriz dejó de lado las sombras intensas y la máscara de pestañas para lucir una piel luminosa, mejillas apenas sonrojadas y unas pestañas prácticamente desnudas, un look que fue destacado por medios especializados en belleza y moda.

Aunque Zendaya volvió a apostar por pestañas más marcadas en otras apariciones recientes, como un evento promocional de Spider-Man: Brand New Day, los expertos señalan que su estética minimalista ayudó a consolidar la tendencia «no mascara».

Hailey Bieber, Gigi Hadid y otras famosas también se suman

Zendaya no es la única.

Desde hace tiempo, Hailey Bieber viene apostando por un maquillaje donde la máscara prácticamente desaparece. En varias publicaciones y campañas mostró pestañas apenas curvadas, acompañadas por una piel muy luminosa y labios naturales, un estilo que Vogue identificó como parte de la evolución del maquillaje minimalista.

La lista también incluye a Gigi Hadid, Gracie Abrams, Alexa Demie, Dua Lipa, Pamela Anderson y otras celebridades que comenzaron a priorizar un maquillaje casi imperceptible, en el que la atención se centra en el cuidado de la piel y no en el volumen de las pestañas.

Qué son las «Ghost Lashes»

Lejos de buscar un efecto dramático, las Ghost Lashes proponen que las pestañas se vean ligeramente curvadas, separadas y naturales.

En muchos casos ni siquiera se utiliza máscara. Cuando sí aparece, suele ser transparente o aplicada en una cantidad mínima para mantener la forma sin generar volumen.

Según explicó la maquilladora Lisa Eldridge a British Vogue, esta estética recupera parte del maquillaje minimalista de los años 90, pero adaptado a la tendencia actual del «menos es más». El resultado es un rostro más fresco, con protagonismo de la piel hidratada y luminosa.

Una tendencia que también conquistó las pasarelas

El fenómeno no se limita a las alfombras rojas.

Las colecciones otoño/invierno 2026 de varias firmas internacionales mostraron modelos con pestañas apenas visibles o directamente sin máscara, acompañadas por bases ligeras y maquillajes muy naturales.

Especialistas en belleza consideran que esta estética forma parte del cambio hacia rutinas más simples y de bajo mantenimiento, una evolución de movimientos como la «clean girl aesthetic» o el «quiet luxury», donde la sofisticación pasa por la naturalidad y no por el exceso de maquillaje.

¿Significa que la máscara de pestañas desaparece?

No necesariamente.

Varios maquilladores consultados por medios especializados coinciden en que la máscara no está desapareciendo, sino que dejó de ser un paso obligatorio. Incluso muchas de las celebridades que parecen no llevar maquillaje utilizan productos transparentes, rizadores de pestañas o aplicaciones muy sutiles para conseguir un efecto natural.

Más que una regla, las Ghost Lashes representan un cambio en la forma de entender el maquillaje: menos cobertura, menos producto y una mayor valoración de los rasgos naturales.