Murió una mujer en un accidente en la Ruta 6 en Roca: chocó contra una ambulancia con código rojo y cayó a un desagüe

Este jueves por la tarde murió una mujer en un accidente en la Ruta 6 cerca de Roca cuando los vehículos se retiraban de la Vuelta al Valle. El comisario inspector José González informó que el auto chocó contra una ambulancia, que llevaba dos heridos con código rojo, y cayó al desagüe. Pese a las maniobras de reanimación, la víctima falleció en el hospital.

Al lugar se acercaron dos dotaciones alertadas por el siniestro. «El personal se encontró con un vehículo que había caído dentro del desagüe que corre de forma paralela a la ruta provincial», informaron desde Bomberos.

Y relataron: «En ese momento, personal policial y vecinos que transitaban por la zona estaban realizando maniobras de RCP a la mujer involucrada, hasta la llegada del SIARME, quien dispuso su traslado de emergencia».

Pese a los intentos de reanimación, la mujer no sobrevivió.

Murió una mujer en Roca: cómo fue el accidente en la Ruta 6

El comisario inspector, José González, narró cómo fue el siniestro. Una ambulancia privada dispuesta para la carrera de ciclismo, la Vuelta al Valle, se dirigía hacia al hospital de Roca con un código rojo. Recogió a dos heridos en un primer accidente en la zona conocida como «tras cruces» en la Ruta 6.

Durante el viaje al nosocomio, la ambulancia impactó contra un auto Renault Sandero que circulaba «en sentido sur-norte». La mujer «despista hacia su derecha y cae a un desagüe».

La conductora del Sandero fue trasladada hacia el hospital de Roca, pero murió en el lugar. González señaló que aún se desconoce la causa de muerte.

Accidente en Ruta 6. (Gentileza),

Triste cierre de la Vuelta al Valle: dos accidentes de tránsito y una víctima fatal

Tras la cancelación de la segunda jornada, la 82° edición de la Vuelta al Valle retomó la acción con la tercera etapa que unió las ciudades de Cipolletti y General Roca. En un final reñido, el ciclista uruguayo Anderson Maldonado, representante del Club Naútico Boca de Cufré, se impuso en el sprint final y logró el triunfo con un tiempo total de 2 horas, 12 minutos y 31 segundos.

Maldonado superó en los metros decisivos a Leandro Velardez (JC Competición), quien se quedó con el segundo puesto, mientras que Matías Sánchez (Municipalidad de Godoy Cruz) completó el podio.

La salida del evento se vio convulsionada por dos accidentes de tránsito sobre Ruta 6. En el segundo siniestro murió una mujer que circulaba en un Renault Sandero: fue impactada por una ambulancia y cayó a un desagüe de Roca.