Navidad de calor y mucho viento en el Alto Valle: ¿a qué hora se registrarán las ráfagas más fuertes este jueves?

Con cielo despejado y pleno sol, la región del Alto Valle inició la jornada de Navidad bajo condiciones climáticas ideales para organizar todo un día al aire libre.

Sin embargo se espera que, en el transcurso de la jornada, el sol haga de las suyas y se eleven las temperaturas hasta superar los 30°C. El factor extra es que también se hará sentir las fuertes ráfagas de viento.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Este jueves 25 de diciembre será otra jornada calurosa e intensa en el Alto Valle porque el viento volverá a presentarse como lo hizo durante la nochebuena.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una temperatura mínima de 20°C. Durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 32°C, bajo un cielo que se presentará parcialmente despejado.

La característica más destacada será el viento que soplará con velocidades de entre 23 y 31 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar picos de hasta 50 km/h. Si bien no se espera que genere mayores complicaciones, es importante estar atentos a las condiciones que podrían variar con el paso de las horas.

El pronóstico resaltó que la franja horaria más complicada por la intensidad del viento será a partir del mediodía y hacia la tarde, momento en que las ráfagas se sentirán con mayor fuerza.