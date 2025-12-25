Navidad en el río: qué colectivos te llevan a los balnearios de Neuquén y qué zonas están habilitadas para bañarse
Con este calor, muchos elegirán los balnearios de la ciudad para refrescarse. Por eso, te compartimos algunas recomendaciones que te pueden servir para disfrutar el día.
Los festejos por Navidad continúan y debido al calor, se espera que las familias se acerquen al río a disfrutar lo que resta de este 25 de diciembre. En este sentido, desde el municipio de Neuquén recordaron que hay colectivos habilitados que te llevan directo al balneario y también hicieron hincapié sobre cuáles son las zonas que están habilitadas para bañarse.
Navidad en el río: los colectivos a los balnearios de Neuquén
En Neuquén capital hay cuatro balnearios que están habilitados, el Municipal Albino Cotro, el Sandra Canale, el Gustavo A. Fahler y el balneario Valentina Brun de Duclot.
Desde el municipio de Neuquén informaron que descargando la app Cole, los interesados podrán acceder a los horarios y recorridos de cada línea de colectivos, pero de igual manera recordaron que por el momento las líneas que te llevan al río son: 3 – 14 – 15- 17- 24-26-30.
A partir del 1 de enero 2026 se van a sumar líneas adicionales por la temporada de verano y aumentará la frecuencia a los balnearios de la ciudad.
Navidad en el río: guardavidas, horarios y zonas seguras para bañarse
Respecto al servicio de guardavidas indicaron que funciona todos los días entre las 10 y las 21, estos horarios se mantendrán hasta el 31 de marzo.
Entre los espacios habilitados figuran Albino Cotro, Gustavo Fahler, Sandra Canale, Valentina Brun de Duclot y Solalique. Además, están cubiertos sectores como Isla Verde, Isla 132 y la playa a la altura de la calle Linares.
Desde el municipio recordaron que el Paseo Costero tiene 32 kilómetros y que el ingreso al agua debe realizarse solo en zonas autorizadas.
El jefe de zona de guardavidas, Javier Nicolás Tejeda, remarcó: “En los balnearios que están habilitados están todos los servicios a disposición del vecino, del turista y principalmente para que vengan aquellos que vienen con familia, con niños”.
Desde el gobierno insistieron en disfrutar del río Limay únicamente en los balnearios habilitados y respetar las indicaciones del cuerpo de guardavidas. También sugirieron acercarse a los puestos para consultar sobre las zonas seguras, usar gorra y protector solar, evitar el ingreso al agua bajo los efectos del alcohol y prestar especial atención a niños y niñas durante toda la estadía en la costa.
Comentarios