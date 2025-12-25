Navidad en el río: qué colectivos te llevan a los balnearios de Neuquén y qué zonas están habilitadas para bañarse

Los festejos por Navidad continúan y debido al calor, se espera que las familias se acerquen al río a disfrutar lo que resta de este 25 de diciembre. En este sentido, desde el municipio de Neuquén recordaron que hay colectivos habilitados que te llevan directo al balneario y también hicieron hincapié sobre cuáles son las zonas que están habilitadas para bañarse.

Navidad en el río: los colectivos a los balnearios de Neuquén

En Neuquén capital hay cuatro balnearios que están habilitados, el Municipal Albino Cotro, el Sandra Canale, el Gustavo A. Fahler y el balneario Valentina Brun de Duclot.

Desde el municipio de Neuquén informaron que descargando la app Cole, los interesados podrán acceder a los horarios y recorridos de cada línea de colectivos, pero de igual manera recordaron que por el momento las líneas que te llevan al río son: 3 – 14 – 15- 17- 24-26-30.

A partir del 1 de enero 2026 se van a sumar líneas adicionales por la temporada de verano y aumentará la frecuencia a los balnearios de la ciudad.

Navidad en el río: guardavidas, horarios y zonas seguras para bañarse

Respecto al servicio de guardavidas indicaron que funciona todos los días entre las 10 y las 21, estos horarios se mantendrán hasta el 31 de marzo.

Entre los espacios habilitados figuran Albino Cotro, Gustavo Fahler, Sandra Canale, Valentina Brun de Duclot y Solalique. Además, están cubiertos sectores como Isla Verde, Isla 132 y la playa a la altura de la calle Linares.

Desde el municipio recordaron que el Paseo Costero tiene 32 kilómetros y que el ingreso al agua debe realizarse solo en zonas autorizadas.

El jefe de zona de guardavidas, Javier Nicolás Tejeda, remarcó: “En los balnearios que están habilitados están todos los servicios a disposición del vecino, del turista y principalmente para que vengan aquellos que vienen con familia, con niños”.

Desde el gobierno insistieron en disfrutar del río Limay únicamente en los balnearios habilitados y respetar las indicaciones del cuerpo de guardavidas. También sugirieron acercarse a los puestos para consultar sobre las zonas seguras, usar gorra y protector solar, evitar el ingreso al agua bajo los efectos del alcohol y prestar especial atención a niños y niñas durante toda la estadía en la costa.