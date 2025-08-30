Neuquén avanza con la obra de gas para conectar parajes aislados del norte

El gobierno de Neuquén avanza con la ampliación de la red de gas en el norte provincial. “La intención es finalizar la segunda etapa antes del 19 de septiembre y continuar luego avanzando hacia otras localidades”, explicó el presidente de Hidrocarburos del Neuquén (Hidenesa), Raúl Tojo.

Neuquén acelera la obra de gas para conectar Cayanta

Las cuadrillas de Hidenesa ya extendieron 27 kilómetros de red desde Andacollo hasta Guañacos, obra que se inauguró el 20 de junio.

A partir de ese hito, los trabajos continuaron en la región del Alto Neuquén con la meta de alcanzar a Lileo, Tierras Blancas, Los Miches, Cayanta, Bella Vista, Los Carrizos y Las Ovejas.

El soterrado de cañerías permitirá incorporar también fibra óptica en la región.

El proyecto busca garantizar que cada vez más pobladores accedan a un servicio esencial. Para ello, el gobierno provincial estableció un plan de etapas, con la segunda en ejecución y la tercera ya en preparación.

Un método que asegura gas y conectividad en simultáneo

El procedimiento aplicado en Los Guañacos se replicará en la segunda etapa. Se trata de soterrar las cañerías de gas junto con el bitubo que transportará fibra óptica, lo que permitirá ampliar la infraestructura energética y digital al mismo tiempo.

La obra ya alcanzó los 27 kilómetros de cañería desde Andacollo hasta Guañacos.

Cuando la red llegue a Cayanta se instalará una estación reguladora primaria de gas. Con ese avance quedará habilitada la tercera etapa, que extenderá el servicio a otras comunidades del norte neuquino, en línea con los objetivos de integración territorial planteados por Figueroa.