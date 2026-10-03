Neuquén busca instaurar el Día Provincial de la Ciencia

La comisión de Educación dio despacho unánime a la iniciativa que busca instituir el Día Provincial de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Neuquina.

En la Legislatura de Neuquén se avanzó con un proyecto para instalar el 3 de noviembre como el Día Provincial de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Neuquina. La propuesta obtuvo despacho por unanimidad en la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y deberá continuar su recorrido por otras dos comisiones antes de llegar al recinto.

Durante la jornada, los representantes de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) presentaron un diagnóstico sobre el sistema científico-tecnológico local. A partir de su relevamiento, puesto en marca en conjunto con universidades e instituciones científicas, identificaron que unas 1.800 personas se dedican a la producción de conocimiento y la innovación en la provincia.

El secretario ejecutivo de ANIDE, Joaquín Perren, explicó que el relevamiento fue realizado a través del Observatorio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y permitió visualizar las capacidades científicas y tecnológicas en la provincia.

A partir de ese diagnóstico, se definieron tres ejes para orientar las políticas del área: vincular la producción de conocimiento con las necesidades de las comunidades, incentivar las vocaciones científicas entre niños, niñas y jóvenes y fortalecer la comunicación pública de la ciencia.

Por qué se eligió el 3 de noviembre

La elección de esta fecha se relaciona son los orígenes de la Universidad de Neuquén, antecedente de la actual Universidad Nacional del Comahue. Perren explicó que se buscó recuperar ese hito como una expresión de la decisión de apostar por el conocimiento y la formación de recursos humano como herramientas para el desarrollo provincial.

La diputada Yamila Hermosilla (Comunidad), impulsora de la iniciativa, destacó el alcance territorial que adquirieron las políticas de ciencia y tecnología. Entre las experiencias desarrolladas mencionó proyectos realizados por estudiantes y el crecimiento de las actividades vinculadas con la robótica, en articulación con establecimientos educativos y otros programas provinciales.

El proyecto apunta a reconocer el aporte de la actividad científico-tecnológica, promover nuevas vocaciones y fortalecer el vínculo entre la generación de conocimiento y la sociedad.

El despacho fue muy favorable en la comisión de Educación, ahora la propuesta debe continuar el procedimiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Hacienda y Presupuesto. En caso de ser aprobada, podrá llegar al recinto para su tratamiento en general y el particular, según el circuito habitual de la Legislatura provincial.

Si la ley se aprueba sin interrupciones en la próximas semanas, hay altas probabilidades de que se pueda instalar la primera celebración en el próximo 3 de noviembre de este año. En el caso de que haya demoras, se pasará para 2027.