Neuquén despliega un operativo especial de limpieza por la Fiesta de la Confluencia 2026

Refuerzan la recolección de residuos en la Isla 132 durante la Fiesta de la Confluencia. Foto: gentileza

La Municipalidad de Neuquén implementa un operativo especial de limpieza durante la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, con un esquema diseñado para acompañar el desarrollo del evento en la Isla 132 y minimizar el impacto ambiental, especialmente en la zona cercana al río Limay.

Operativo integral de limpieza por la Fiesta de la Confluencia

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, explicó que la cercanía del predio con el río obliga a extremar las medidas de recolección de residuos. “Estamos a 20 metros del río Limay y sabemos la cantidad de residuos que pueden generar 200 o 300 mil personas por noche, por eso hay que tener un dispositivo armado importantísimo”, indicó.

El operativo cuenta con unos 120 trabajadores municipales que realizan tareas dentro del predio y en los accesos y sectores aledaños. Entre las estrategias implementadas se destaca un sistema de recolección “puerta a puerta”, con recorridas cada 15 a 20 minutos para evitar la acumulación de residuos y reducir el riesgo de que los desechos livianos lleguen al río.

Los equipos trabajan en turnos de seis horas y cubren toda la franja horaria del evento, con tareas nocturnas durante los espectáculos y trabajos de rastrillaje y limpieza durante la mañana. Según Haspert, la prioridad es retirar residuos livianos como servilletas y envases descartables, que pueden ser arrastrados por el viento hacia el curso de agua.

La logística incluye la instalación de alrededor de 100 contenedores de gran capacidad y un número similar de cestos papeleros, ubicados en sectores de alta generación de residuos, como el área gastronómica.

Además, el municipio instaló un stand de Limpieza Urbana con actividades educativas orientadas a niños y niñas, con el objetivo de promover prácticas de cuidado ambiental.

El operativo se mantendrá durante todas las jornadas de la Fiesta Nacional de la Confluencia, en un predio que tiene uso intensivo durante todo el año y que concentra una de las mayores convocatorias de público del país.