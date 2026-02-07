Lit Killah en el Escenario Limay: la gran novedad de la Fiesta de la Confluencia 2026

Lit Killah tocará en el Escenario Limay de la Fiesta de la Confluencia 2026.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 suma una sorpresa de peso a su grilla: Lit Killah será una de las figuras destacadas del Escenario Limay, uno de los espacios alternativos que este año gana protagonismo dentro del predio de la Isla 132.

El artista, uno de los referentes más influyentes de la música urbana argentina, se presentará este sábado 7 de febrero a las 22:00, con un show que promete combinar freestyle, hits virales y una puesta pensada para un contacto más cercano con el público.

La decisión de ubicarlo en el Escenario Limay responde a una estrategia del festival para fortalecer las propuestas paralelas al escenario principal y ofrecer una experiencia más íntima, en sintonía con la escena independiente y el entorno natural del río.

En esta edición, la Isla 132 estará distribuida en cuatro espacios musicales para evitar la saturación: el Escenario Confluencia (principal), el Escenario Limay, el Escenario Río Neuquén y un espacio exclusivo dedicado a la música electrónica.

Con los años, la Fiesta Nacional de la Confluencia dejó de ser un evento regional para consolidarse como una experiencia de alcance nacional, que marca a los artistas que la visitan.