Alcohol, pesca y chapuzones prohibidos: peligros en los balnearios de Neuquén

El verano oficialmente arranca el 21 de diciembre, pero el calor ya se siente y la temporada ya empezó. Los balnearios, a lo largo de la costa del río Limay en Neuquén, son un lugar ideal para pasar la tarde. Pero, hay cuidados que todos los vecinos tienen que tener, para que esa tarde no se convierta en tragedia.

«Hasta el domingo pasado (sábado 6/12 y domingo 7/12) se volcaron en todas las zonas donde hay protección con el servicio de guardavidas alrededor de 80.000 personas. Y el lunes (8/12) pensábamos que iba a haber menos, pero nuevamente los balnearios se completaron, hubo alrededor de 40.000 personas. Así que el fin de semana pasado y el anterior de noviembre estuvieron repleto de gente», analizó Ariel Tarifeño, secretario General del Sindicato de Guardavidas de Neuquén en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Y sumó: «En comparación a otros años, la temporada se adelantó muchísimo».

Tarifeño también confirmó que durante el fin de semana largo tuvieron que realizar 37 rescates en Neuquén capital. Y durante el lunes feriado otros nueve. Ninguno terminó con asistencia de urgencia.

Balnearios de Neuquén: zonas con mas rescates

El río Limay tiene kilómetros de costa donde los vecinos pueden bañarse y disfrutar del agua. Tarifeño destacó que este año, a diferencia de otros, observa que las personas que asisten a la costa del río lo hacen en zonas donde están habilitadas a bañarse, un dato positivo ya que es donde se brinda servicio de guardavidas. «Tenemos también personal con motos de agua que recorre toda la costa y advierten a la gente los lugares donde tienen que ir a bañarse», contó.

Si bien la costa es extensa, hay zonas donde – aun dentro de los balnearios – es menester tener cuidado a la hora de balarse. «La zona en la que más rescates se hacen se ubica entre el Balneario Gustavo Fahler – conocido popularmente como Río Grande – y el Sandra Canale – conocido también como Gatica – donde hay sectores que tienen mucha correntada. En el Fahler tenemos un remolino porque se juntan dos corrientes: la del brazo grande que viene de la Isla Verde y la del brazo más chico que viene sobre la ciudad. Al unirse las dos y tener distintos caudales y volverse a separar; las corrientes son distintas y se arman remolinos que son peligrosos. Por eso, en esa zona tenemos muchos rescates de embarcaciones y de personas», especificó Tarifeño.

Peligros en la costa: las advertencias de los guardavidas

El personal de guardavidas también se enfrenta a obstáculos que van desde personas alcoholizadas hasta quienes se bañan en zonas sumamente peligrosas. Tarifeño hizo un análisis de cada uno de los peligros a los que se enfrentan los vecinos que asisten a los balnearios de Neuquén.

«En esta época tenemos el tema del alcohol, que es algo preocupante. Por eso estamos pidiendo poder reunirnos con la subsecretaría del área y con la Policía para ver si se puede hacer algo, porque la gente toma alcohol, se pone mala, no obedece y se larga al río».

Otro problema que Tariferño advierte es el de las personas que pescan en lugares prohibidos: «se ponen a pescar en lugares donde no tienen en cuenta que hay gente bañándose. Hemos tenido algunos accidentes de chicos que se han clavado algún anzuelo y han tenido que ser atendidos por médicos«.

Este año, como ya sucedió otras veces, el caudal del río Limay es bajo. Y esa escasez de agua, enfrenta nuevos desafíos para las actividades dentro del agua. «Al venir el río más bajo tenemos un poco más de trabajo de prevención, porque hay lugares donde se puede cruzar con el agua a la cintura y cuando una persona ve que alguien lo hizo, también lo intenta. Pero, si la correntada es fuerte, la puede llevar río abajo y seguro termina en algún pozón. Y ahí es donde tenemos que intervenir. La recomendación en estos casos siempre es que se arrimen al puesto de guardavidas y consulten con nosotros«, dijo Tarifeño.

Las últimas dos precauciones que dio Tarifeño: por un lado, circular con extrema atención en auto en la zona de Solalique y Valentina: «cerca de la orilla andan muchas familias por eso es importante los conductores circulen a paso de hombre porque se les puede cruzar un chico y no queremos estar lamentando ningún accidente».

Por otro:reitera la prohibición de tirarse desde el puente que cruza la calleRío Negro a la Isla 132. «Es un lugar muy peligroso porque hay poca profundidad. Ya hemos tenido accidentes que hemos tenido que hospitalizar a algún chico porque ha caído mal. También puede pasar que alguien pase remando y se le caiga alguien desde arriba y haya un doble accidente. Es necesario que se tome conciencia del peligro. Hay carteles que indican la prohibición, pero aun así sigue habiendo chicos que se siguen tirando», cerró.