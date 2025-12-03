Neuquén se prepara para otro frutazo: este viernes vuelve la feria universitaria más popular, ¿a qué hora y dónde será?
Neuquén capital se prepara para recibir la XIII edición del Frutazo, la mega feria organizada por estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue. Acá todos los detalles
Este viernes 5 de diciembre se desarrollará, nuevamente, una convocante edición del Frutazo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). La feria universitaria más popular reunirá a todos los productores del Alto Valle para ofrecer frutas a precios más accesibles. Acá te contamos los detalles de a qué hora se hará y dónde.
A qué hora y dónde se hará el frutazo en Neuquén
Desde la Facultad de Turismo de Neuquén informaron que la XIII edición del Frutazo se realizará de 14 a 18 y esta vez su locación será el barrio Sapere, precisamente el comedor ubicado entre las calles Picunches y Tacuarí.
Será un «encuentro solidario y territorial» impulsado por estudiantes, graduados y no docentes de la Universidad Nacional del Comahue.
«Por primera vez, el Frutazo sale directamente al territorio para encontrarse con la comunidad, en articulación con el comedor del barrio Sapere, a cargo de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Lugar donde se ubica y funciona la Ruka del lof Newen ko ka Mapu y la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) de Ni un pibe y piba menos por la droga, que asiste y acompaña a personas en situación de consumo, adicciones y violencia, brindando talleres recreativos, de oficio y atención psicológica», detallaron.
Sobre el final de la convocatoria, expresaron: «El Frutazo, una iniciativa que se consolida como un espacio donde el acceso a alimentos saludables se vuelve un derecho compartido. Esta edición profundiza ese espíritu: la universidad pública acercándose al barrio».
Comentarios