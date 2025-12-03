Neuquén se prepara para otro frutazo: este viernes vuelve la feria universitaria más popular, ¿a qué hora y dónde será?

Este viernes 5 de diciembre se desarrollará, nuevamente, una convocante edición del Frutazo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). La feria universitaria más popular reunirá a todos los productores del Alto Valle para ofrecer frutas a precios más accesibles. Acá te contamos los detalles de a qué hora se hará y dónde.

A qué hora y dónde se hará el frutazo en Neuquén

Desde la Facultad de Turismo de Neuquén informaron que la XIII edición del Frutazo se realizará de 14 a 18 y esta vez su locación será el barrio Sapere, precisamente el comedor ubicado entre las calles Picunches y Tacuarí.

Será un «encuentro solidario y territorial» impulsado por estudiantes, graduados y no docentes de la Universidad Nacional del Comahue.

«Por primera vez, el Frutazo sale directamente al territorio para encontrarse con la comunidad, en articulación con el comedor del barrio Sapere, a cargo de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Lugar donde se ubica y funciona la Ruka del lof Newen ko ka Mapu y la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) de Ni un pibe y piba menos por la droga, que asiste y acompaña a personas en situación de consumo, adicciones y violencia, brindando talleres recreativos, de oficio y atención psicológica», detallaron.

Sobre el final de la convocatoria, expresaron: «El Frutazo, una iniciativa que se consolida como un espacio donde el acceso a alimentos saludables se vuelve un derecho compartido. Esta edición profundiza ese espíritu: la universidad pública acercándose al barrio».