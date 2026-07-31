Neuquén será sede del Preselectivo Nacional de Zamba y del primer Simposio Federal

El 22 de agosto, el Espacio Duam (San Martín 5901) recibirá el preselectivo del Campeonato Nacional de Zamba, instancia que definirá qué parejas ya grupaciones representarán a la región en la final que se disputará en Salta.

Además, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, Noelia Vallejo -profesora y directora de la agrupación de folclore y danza tradicional «La Tregua»-, comentó que un día antes, el 21 de agosto, se realizará el primer Simposio Federal de Zamba, un encuentro gratuito entre docentes y especialistas de distintos puntos del país que no tiene antecedentes previos.

El evento se organiza en conjunto entre La Tregua -grupo que dirige hace 18 años, aunque con 23 años de trabajo previo- y la Secretaría de Cultura Neuquén, con el acompañamiento de la secretaria María José Rodriguez y la subsecretaria Ana Laura Bonet, detalló Noelia.

La iniciativa nació de una convocatoria del profesor salteño Andrés Ramos, investigador de la zamba carpera, que pidió a la docente de danza neuquina designarse como delegada y representante de la provincia para organizar el preselectivo local.

«Él me convoca y me dice: quiero que seas la delegada por Neuquén y te encargues de organizar el preselectivo para llevar delegación de Neuquén a Salta», comentó la organizadora, quien luego trasladó la propuesta a Secretaría de Cultura provincial. «Hablo con la gente de cultura de la provincia, les comento esta idea y sí, me apoyaron en todo», agregó.

Categorías, valores y cupos

En Salta se organiza el Campeonato Nacional de Zamba, la final a la que cada provincia lleva su propia delegación. Neuquén, en tanto, fue habilitada para funcionar como sede de aquellas provincias que no cuentan con instancia clasificatoria propia como Río negro, Mendoza y La Pampa.

Hasta el momento se anotaron cerca de 30 parejas entre todos los rubros, aunque las inscripciones continúan abiertas. Para las agrupaciones completas el plazo vence el 19 de agosto, mientras que las parejas independientes podrán inscribirse hasta un día antes del certamen, en algunos rubros incluso se prevé la inscripción directa el mismo día del evento.

Según explicó Noelia, el certamen contempla categorías por edad y dos rubros centrales: parejas de zamba, que se define en cada categoría, y campeón de campeones, reservado para aqullas parejas que ya alcanzaron una final, un Precoqsuín o una Prebailanta, o que resultaron ganadoras en pareja de zamba o pareja tradicional en certámenes regionales.

El reglamento completo, con los valores discriminados por rubro y los datos para inscribirse, se difunde a través de Instagram y por correo electrónico.

«Por la organización, para armar el cronograma y todo eso, necesitamos cortar antes la inscripción», explicó la organizadora sobre los rubros con cupo limitado.

La evaluación estará a cargo de Andrés Ramos y de Mariano Ibargüengoitia, docente de la Licenciatura en Danza Folclórica de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

La entrada es gratuita y la inscripción general $20 mil por participante, con variaciones según la cantidad de rubros en los que cada pareja se presente. «Si bien tenemos el acompañamiento de cultura, hay cosas que las cubrimos nosotros como organización: los premios y esas cosas también hay que solventarlas», señaló la organizadora, y agregó que la intención es además que cada participante clasificado para Salta se lleve además un reconocimiento local.

Realizarán el primer Simposio Federal de Zamba

El Simposio Federal de Zamba, en cambio, será gratuito y con cupos limitados. Hasta el momento reúne 130 inscriptos, aunque el lugar todavía no está confirmado.

Del encuentro participarán, entre otros, Andrés Ramos, Ismael Martínez, María José Olivera, José «Pepe» Orieta y Mariano Ibargüengoitia, además de representantes de la región como Dani Retamal y Daniela Ferrada, y delegados del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) y de la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA). «No es un simposio para unificar criterios, sino para entender al otro y por qué cada uno baila la zamba como la baila», definió la coordinadora general del encuentro.

Con la organización del preselectivo y del simposio, sus impulsores buscan «darle prestigio al folclore y a la danza» y conformar una delegación que represente a la región en la instancia nacional. «La idea es enriquecernos culturalmente, poder hacer un ida y vuelta de conocimientos, un entender al otro de por qué siente y baila la zamba así», cerró la organizadora.