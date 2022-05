«No fue justa la medida», lamentó Lucía, la maestra que denunció a un hombre que se masturbó

Ayer, un hombre de Cinco Saltos fue acusado por exhibiciones obscenas. La justicia lo dejó en libertad, pero determinó que tiene prohibido transitar por el lugar y deberá pagar una multa. La docente que lo denunció por masturbarse frente a ella, luego de la audiencia, aseguró que «la medida no fue justa y que quedó desamparada».

La docente denunció en las redes sociales que un hombre se masturbó frente a ella. La víctima hizo la denuncia en la comisaria y por eso el hombre quedó detenido.

Ayer al mediodía se realizó la audiencia de formulación de cargos y el hombre recuperó la libertad. La jueza que intervino dispuso una prohibición de transitabilidad por el lugar donde ocurrió el hecho.

La docente, Lucía Anabel, aseguró que «no fue justa la medida, es indignante la resolución de la justicia siento que quedé desamparada, yo no sé si el hombre va respetar esa restricción. Yo ahora no sé si voy a poder salir a caminar sola, no sé si lo voy a volver a cruzar. Estamos indignados, me tocó a mí, pero le podía haber tocado a la nena que venía caminando detrás mío o a cualquiera».

Según el testimonio de la víctima, «el hombre le silbó y cuando ella miró le mostró los genitales y comenzó a masturbarse». De forma inmediata ella, al darse cuenta de la situación, empezó a parar a las personas que pasaban por el lugar, hasta que llegó su pareja. Explicó: «cuando llegó mi marido, le conté lo que pasó y se puso muy mal. Nosotros siempre hablamos estos temas por las situaciones que se viven a diario, entonces mi marido comenzó a insultarlo y pedirle explicaciones, pero el hombre se inhibió».

Lucía manifestó que algunas personas pusieron en duda su testimonio. «Hubo gente que cuestionó mi testimonio, pero yo estos temas los agarró con pinzas, le puede pasar a cualquiera y si yo veo que alguien le pasa voy a estar ahí y enfrentar la situación. No es que uno quiera ver eso, pero a veces normalizan tanto estas prácticas de orinar en cualquier lugar y no debe ser así», afirmó.

El hombre de 63 años fue dejado en libertad, la justicia determinó que deberá pagar una multa que ronda entre los 6 mil a 15 mil pesos.