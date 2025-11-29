No los para ni la tormenta: a qué hora abre el Confluencia de Cervezas 2025 y qué artistas se presentan este sábado en Neuquén

Este sábado concluye el evento cervecero más esperado de Neuquén, el Confluencia de Cervezas. El festival que inició el viernes, se realiza en el parque Jaime de Nevares y tendrá una grilla completa de actividades culturales.

El encuentro combina lo mejor de la cerveza artesanal neuquina con la música en vivo, los sabores locales y un espacio que hace disfrutar a todos los visitantes.

Como cada año, el festival se realiza en el parque Jaime de Nevares ubicado en las calles Villegas y Juan XXIII, lindante al sector extramuros de la exunidad penitenciaria U9.

A qué hora abre el Confluencia de Cervezas 2025 y qué artistas se presentan

El Confluencia de Cervezas abrirá sus puertas nuevamente este sábado a partir de las 18 y se extenderá hasta las 00.

La propuesta incluye una oferta increíble de tragos, jugos y licuados, más de 20 foodtrucks, emprendedores vinculados a la gastronomía y la cultura cervecera, además de shows, un sector de juegos para niñas/os y una propuesta lúdica para adultos.

El festival es de acceso libre y gratuito. Desde la organización informaron que cuenta con una programación musical que abarcará una diversidad de géneros, desde DJ sets hasta bandas de reggae, rock, punk rock, blues y jazz.

La grilla completa de este sábado es la siguiente: