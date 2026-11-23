El Tren 9 de Julio brindó más de 3.100 prestaciones durante su estadía en Roca.

El Tren 9 de Julio finalizó su operativo en General Roca con un total de 3.192 prestaciones y desde este lunes continuará su recorrido por el Alto Valle, con una nueva parada en Allen. La formación estará instalada en la estación ferroviaria de esa ciudad hasta el viernes 27 de noviembre, donde ofrecerá atención gratuita en distintas especialidades médicas y áreas de asistencia social.

Durante su estadía en la estación Padre Alejandro Stefenelli, entre el 9 y el 20 de noviembre, se realizaron 1.890 atenciones de salud. Oftalmología fue el servicio más solicitado, con 688 consultas, seguido por Fonoaudiología, con 421; Odontología, con 210; Medicina de Familia, con 183; Mamografía, con 122, y Obstetricia, con 105. También hubo consultas de Cardiología, Rayos X y Salud Mental.

A esas prestaciones se sumaron 1.302 intervenciones del área social y de trámites. Trabajo Social registró 783 asistencias, mientras que en los módulos de atención se realizaron 475 gestiones de documentación a través del RENAPER y 145 trámites administrativos de ANSES.

El Tren 9 de Julio en Allen: días y horarios de atención

En Allen, la formación atenderá de 8 a 16, por orden de llegada. Entre los servicios previstos habrá 20 mamografías diarias, destinadas a mujeres mayores de 40 años sin orden médica y a menores de esa edad con indicación profesional.

Oftalmología contará con 100 turnos por día, con prioridad para niños, adolescentes de entre 6 y 17 años y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Fonoaudiología ofrecerá entre 30 y 40 turnos diarios, mientras que las radiografías se realizarán sin límite de turnos, aunque requieren orden médica.

La propuesta también incluirá odontología, cardiología, psicología, obstetricia, clínica médica, vacunación y trabajo social. Además, estarán disponibles los módulos del RENAPER y ANSES y las actividades del vagón cultural.

El recorrido del tren por Río Negro ya incluyó Chichinales, donde realizó 1.524 prestaciones; Darwin, con 1.472, y Río Colorado, con 1.478 intervenciones. Después de Allen, la próxima parada será Cipolletti, donde permanecerá del 30 de noviembre al 12 de diciembre.