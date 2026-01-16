Ola de calor en Neuquén y Río Negro: ¿cómo transformar el patio en un refugio térmico este verano 2026?

Vital Servicios es una empresa líder con más de 30 años en el mercado regional.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no deja lugar a dudas: el centro y norte de la Patagonia enfrentan un inicio de 2026 con altas temperaturas que alcanzan picos históricos. En este contexto, lo que antes era un lujo hoy se posiciona como una necesidad de bienestar y salud frente a las sucesivas olas de calor que atraviesan la región.

Para quienes buscan una solución inmediata sin los tiempos (y el caos) de una obra de hormigón tradicional, Vital Servicios —empresa líder con más de 30 años en el mercado regional— destaca que la clave este año es la eficiencia y la velocidad.

Instalación de piletas en tiempo récord: el diferencial de la fibra de vidrio

A diferencia de las piletas de material que pueden demorar meses, las piscinas de fibra de vidrio reforzada permiten una instalación integral en pocos días. «Instalar una pileta en casa nunca fue tan fácil. Se colocan rápido y sin obras complicadas, además son resistentes y de bajo mantenimiento», señalan desde la firma que cuenta con sedes estratégicas en Neuquén, General Roca y Villa Regina.

Las ventajas clave de este sistema para el clima patagónico:

Resistencia térmica: el material soporta las amplitudes térmicas extremas de nuestra zona sin agrietarse.



el material soporta las amplitudes térmicas extremas de nuestra zona sin agrietarse. Mantenimiento simplificado: su superficie lisa impide la adherencia de algas, reduciendo el gasto en productos químicos.



su superficie lisa impide la adherencia de algas, reduciendo el gasto en productos químicos. Sustentabilidad: al ser sistemas estancos y de rápida puesta en marcha, optimizan el uso del recurso hídrico, un tema sensible dada la bajante actual de los ríos Limay y Neuquén.



Tendencias 2026: estética y confort en piletas

Este verano, la tendencia no solo es refrescarse, sino integrar la piscina al diseño del hogar. Desde Vital observan un crecimiento en la elección de modelos con playas húmedas y sistemas de filtrado automatizados, ideales para quienes buscan confort total sin dedicar horas al mantenimiento manual.

Ante la alta demanda de fin de año, Vital Servicios mantiene canales de asesoramiento técnico personalizado y opciones de financiación en cuotas para proyectos llave en mano en toda la provincia.

Participá del “Sorteo Pileta Instalada” de Diario RÍO NEGRO

Con el inicio de la temporada veraniega, Diario RÍO NEGRO junto a Vital Servicios presentó oficialmente el «Sorteo Pileta Instalada”, una promoción gratuita destinada a sus lectores mayores de 18 años que viven en laslocalidades habilitadas, con el objetivo de regalar una piscina completa con instalación incluida y otros beneficios especiales.

El sorteo otorgará una piscina marca Indusplast modelo RACIONALISTA 600 color celeste, cuyo valor agregado es la instalación básica incluida, con todos los accesorios y equipos necesarios para su funcionamiento, entre ellos filtrado, iluminación LED y kit de mantenimiento.

Además, si el ganador es suscriptor del Diario Río Negro, accederá a un voucher de $500.000 para utilizar en la cadena de indumentaria deportiva Open Sport, con vigencia hasta el 22 de marzo de 2026.