Cortarán los puentes Neuquén-Cipolletti por el salario universal

Mañana, las organizaciones sociales de Cipolletti se manifestarán en el puente carretero que une a Cipolletti con Neuquén. Exigen un aumento salarial generalizado para empleados públicos y privados ya que aseguran que «los sueldos de la gente no alcanzan para cubrir los gastos básicos de la canasta familiar».



Este miércoles, a partir de las 10, las organizaciones sociales iniciarán la jornada de protesta en el puente carretero que une a Cipolletti con Neuquén y anunciaron que habrá cortes en las rutas.

La referente de la organización Dignidad Rebelde, Lila Calderón informó que «es una convocatoria a nivel nacional que fue definida por más de 350 asambleas del país que reclaman un aumento salarial no solo para los trabajadores de la economía popular sino para los empleados públicos y privados. Creemos que debe haber un aumento porque la canasta ha superado lo que gana cada trabajador. Eso nos empuja a venir a la calle a pedir un salario universal para todos, incluso para los que no tienen ingresos y para aquellos que tienen trabajo un potencial aumento de su salario porque lo que cobramos no condice con los precios». También las organizaciones solicitan un aumento para los jubilados y aguinaldo para los trabajadores de la economía popular.

En Cipolletti, la organización Darío Santillán se concentrará a partir de las 9 en plaza San Martín y desde allí marcharan a los puentes que unen Cipolletti con Neuquén. Anunciaron que desde las 10 hasta las 15 habrá un corte total en el puente.

Los militantes de Dignidad Rebelde se concentrarán a las 9.30 en el fortín y desde allí marcharan a visibilizar el reclamo con una volanteada.