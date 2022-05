Otra vez violencia en el hospital: agredieron con golpes y rasguños a un enfermero de Roca

El relato de un nuevo hecho de violencia física y verbal volvió a tener como víctima a un enfermero y como escenario la guardia del hospital Francisco López Lima. Ocurrió ayer domingo entre las 19 y las 21, cuando una paciente usuaria de Salud Mental concurrió a atenderse y se desató una crisis.

La directora del hospital Ana Senesi confirmó el hecho, así como también la jefa de Médicos del servicio. Mauricio Meliman, a cargo de los enfermeros de la guardia central, fue portavoz de lo sucedido y se hizo eco de reclamo de seguridad que ya no puede esperar.

Según confirmaron desde el servicio, la joven estaba acompañada por un familiar e ingresó a la sala de «Triage» para la valoración, donde inició con un cuadro de «excitación psicomotriz». Allí, comenzó a alterarse y agredió verbalmente al enfermero que la estaba atendiendo.

Minutos después, la paciente comenzó a arrojar por los aires los elementos e insumos de la sala y a circular por los pasillos internos hasta llegar a la cocina donde provocó destrozos y volvió a violentar, esta vez físicamente al enfermero.

«Ahí le empezó a tirar manotazos y golpes y quedó con algunos traumas y rasguñones», comentó el jefe de Enfermería del SEM. Luego se dirigió a la zona laboratorio y empezó a provocar destrozos, según el relato del plantel.

Lesiones que sufrió el enfermero agredido por una paciente del hospital de Roca. Foto: ATE

Ahora el enfermero agredido está con licencia de salud y la joven recibió la atención necesaria y fue medicada, según explicó Senesi.

Meliman explicó que ese momento crítico no había policías cubriendo la seguridad del hospital y no había a quien recurrir, por lo que llamaron al 911. «Cada vez que ocurre un hecho de este tipo por X razón no contamos con policías. Es algo preocupante», aseguró el licenciado en Enfermería.

«El estrés de la gente es tan grande que se agarran con el primero que ven, que casi siempre es el enfermero», comentó el titular. Además, dijo que los administrativos también son blanco de este tipo de hechos y en menor medida los médicos, pero «todo el servicio está expuesto», comentó.

«No queremos que pase nada grave»

Desde el plantel de la guardia, contaron que el reclamo de mayor seguridad dentro de las instalaciones de la guardia parece no tener solución. Los hechos ocurren con mayor frecuencia y casi a diario, pero la protección no alcanza.

«Es una situación preocupante, no queremos que pase anda grave y todo lo que hacemos o intentamos hacer es evitar males mayores (…) Hasta ahora no podemos encontrar la solución a este problema», opinó Meliman, jefe de Enfermeros.

Comentó que ya se han elevado varias notas para que haya personal policial las 24 horas dentro de la guardia, pero que en el contexto de pandemia dejaron de hacer vigilancia adentro del edificio alegando contagios. Como salida intermedia, se dispuso una garita afuera, para que los uniformados puedan cubrir las rondas desde ahí.

«Cada vez que ocurre esto, cuando llega la policía el hecho ya ocurrió», comentó el trabajador sobre lo que viene sucediendo y ratificó la necesidad de contar con la guardia cerca. Explicó que los enfermeros son los más expuestos ya que son quienes «abren la puerta y dan la primera atención».

«Nos sentimos un poco desprotegidos porque cada uno tiene que arreglársela como puede. Tenemos la necesidad de que haya un policía adentro» Mauricio Meliman, jefe de Enfermería del Servicio de Emegencias hospital

Por otro lado, desde el gremio ATE, también sumaron el pedido de presencia policial permanente, ya que no es la primera vez que esto ocurre en el establecimiento.