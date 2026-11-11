Tras la visita del Papa, el Gobierno cruzó a la oposición: «Lamentamos que quieran llevar agua para su molino»

El gobierno nacional hizo un balance positivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, aunque considera que sus mensajes no tendrán un impacto electoral inmediato. En Presidencia destacaron la magnitud de las movilizaciones que generó el pontífice y rechazaron los intentos de vincular sus discursos exclusivamente con las posiciones del oficialismo o de la oposición. En paralelo, sectores de la Casa Rosada no descartan recuperar un tono más conciliador en las próximas intervenciones de Javier Milei, mientras buscan retomar las negociaciones políticas y legislativas.

“Fueron cuatro días impresionantes, hacía mucho tiempo que los argentinos no se movilizaban tan masivamente, todo lo que dijo fue emocionante”, expresaron en Presidencia. La dimensión de las convocatorias es uno de los principales elementos que destacan en el balance oficial. En otros sectores del Ejecutivo consideran que la peregrinación a Luján ya había anticipado la vigencia de un sentimiento religioso profundo en la sociedad argentina, que volvió a manifestarse durante los encuentros del Papa en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El rechazo a la partidización de los discursos

La principal advertencia política del Gobierno apunta a los intentos de apropiación de los mensajes. “Lo único que lamentamos es que algunos quieran llevar agua para su molino político y tratar de partidizar sus palabras”, sostienen en Presidencia. En Balcarce 50 consideran que resulta forzado interpretar los discursos en función de la disputa entre Milei y el peronismo y advierten que adjudicarle al pontífice una posición partidaria puede generar rechazo entre los propios fieles.

La evaluación se extiende al efecto que la visita podría tener durante los próximos meses. En sectores del Ejecutivo no esperan consecuencias políticas significativas en el corto plazo, ni favorables ni desfavorables para el oficialismo. Una de las interpretaciones es que la presencia de León XIV puede haber generado un período de distensión que facilite el regreso a la agenda local y permita atravesar las próximas semanas con menos confrontaciones.

En ese marco, algunos interlocutores cercanos al Gobierno contemplan la posibilidad de recuperar un tono presidencial más conciliador. La referencia que utilizan es el período posterior a las elecciones bonaerenses de septiembre de 2025, cuando Milei moderó parte de sus intervenciones públicas, redujo los enfrentamientos verbales y promovió una mayor apertura hacia otros espacios para alcanzar acuerdos legislativos. En el oficialismo creen que podrían reaparecer expresiones más empáticas durante la próxima etapa, aunque no existe una decisión confirmada para modificar la comunicación presidencial.

El análisis sobre la oposición y los ejes del mensaje papal

La discusión también alcanza a la posibilidad de que la oposición capitalice la movilización religiosa. En el oficialismo creen que el peronismo no puede convertir por sí solo las coincidencias doctrinarias en respaldo electoral. Consideran que los mensajes del Papa tienen una dimensión que excede las identidades partidarias y que, para representar políticamente esos valores, el PJ necesitaría renovar sus propuestas y sus principales referentes. Esa lectura convive con el reconocimiento de que la visita dejó una movilización social cuya dimensión trascendió las diferencias entre dirigentes.

El análisis interno parte de la idea de que los planteos de León XIV se ajustaron a lo que el Gobierno esperaba de la doctrina social de la Iglesia. Las fuentes consultadas describen su primer discurso en el Palacio Libertad como institucional y sostienen que no percibieron un cuestionamiento deliberado contra la administración libertaria. Consideran que las referencias a pobreza, discapacidad, educación y responsabilidad de los dirigentes forman parte de una tradición religiosa que trasciende a los gobiernos argentinos y debe interpretarse en ese contexto.

El domingo, frente a Milei, ministros, legisladores y gobernadores, el Papa pidió poner la economía al servicio de las personas y reconocer los límites del poder. También reclamó cuidar la palabra en la vida pública, fortalecer las universidades y la investigación, y mantener el diálogo con quienes piensan diferente. Esos planteos adquirieron relevancia por las discusiones que el Ejecutivo mantiene con sectores de la oposición sobre el ajuste del gasto público, las políticas educativas y las relaciones institucionales.

La dimensión social del mensaje se profundizó durante la visita del lunes al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Allí, León XIV vinculó el progreso de una nación con la atención que reciben las personas con discapacidad. La actividad coincidió con uno de los principales conflictos legislativos y judiciales que enfrenta el Gobierno por el financiamiento del sector. En Balcarce 50 rechazan que el pontífice haya buscado intervenir en esa controversia y sostienen que su posición responde a las enseñanzas históricas de la Iglesia.

El encuentro con empresarios, sindicalistas y organizaciones sociales en la Universidad Católica Argentina abrió otro frente de interpretaciones. El Papa reivindicó el trabajo de los movimientos populares y de quienes se organizan para reclamar tierra, techo y trabajo, además de destacar la importancia de la actividad productiva y la dignidad laboral. Las referencias fueron recibidas favorablemente por organizaciones que mantienen diferencias con el Ejecutivo y renovaron las discusiones sobre el papel del Estado, las empresas y los sindicatos.

Cruces públicos y la respuesta económica del Ejecutivo

La disputa por el significado político de los mensajes también tuvo expresiones públicas. Axel Kicillof sostuvo que algunas definiciones de León XIV contrastan con las posiciones del oficialismo, aunque pidió evitar una apropiación partidaria de la visita. El gobernador bonaerense participó de la misa en Luján, junto a Sergio Massa, Máximo Kirchner, Eduardo de Pedro e intendentes peronistas. En el Gobierno relativizan que esa identificación discursiva pueda convertirse en una ventaja electoral y creen que la oposición necesita renovar sus propuestas para recuperar credibilidad.

Como respuesta a los cuestionamientos sociales, la Casa Rosada busca contraponer su política económica con las críticas discursivas. En el oficialismo destacan la reducción de la pobreza frente a los niveles registrados durante 2024 y sostienen que la evaluación de las políticas públicas debe contemplar sus efectos concretos. Según el Indec, el indicador pasó del 52,9% en el primer semestre de 2024 al 32,3% en el mismo período de 2026, aunque aumentó respecto del 28,2% registrado en la segunda mitad de 2025. En el Ejecutivo utilizan la comparación de largo plazo para defender el rumbo económico.

Las manifestaciones públicas de distintos funcionarios también buscaron identificar coincidencias con el mensaje papal. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, destacó el lugar que León XIV le otorgó a la familia y sostuvo que esa orientación reivindicaba las políticas de su área. El canciller Pablo Quirno agradeció la visita y resaltó los mensajes vinculados con la libertad, la fe y el compromiso de los jóvenes. Milei, durante su intervención del domingo ante el pontífice, defendió la necesidad de contemplar a las generaciones futuras al tomar decisiones económicas y reivindicó los valores que considera necesarios para el desarrollo del país.

Cierre de la gira y la agenda legislativa pendiente

Concluidas las principales actividades de León XIV, el Gobierno busca volver a ocupar el centro de la agenda política y legislativa. Diego Santilli encabezó la delegación nacional que participó de la misa en Luján junto al ministro de Salud, Mario Lugones, y el diputado Sebastián Pareja. El pontífice llamó a recorrer caminos de reconciliación y construir redes de solidaridad, antes de la despedida prevista para esta tarde en Ezeiza, con la presencia de Javier y Karina Milei. Para el jueves, el Ejecutivo tiene programadas actividades en Corrientes vinculadas con las acciones preventivas ante El Niño.

El desafío inmediato será retomar las negociaciones por el Presupuesto 2027 y ordenar los acuerdos políticos antes del cierre del período ordinario. La Casa Rosada también mantiene pendientes las definiciones sobre la suspensión de las Paso, la reforma del Código Penal y otros proyectos legislativos, mientras persisten diferencias internas sobre los acuerdos electorales y el vínculo con Patricia Bullrich. En el oficialismo consideran que la visita del Papa dejará una huella social duradera, pero no anticipan un cambio automático en la competencia política. La posibilidad de adoptar un registro menos confrontativo aparece como una alternativa para la próxima etapa, sin que eso implique modificar las prioridades de gestión.