Perú recibe al papa León XIV: emoción por el cierre de la gira del Sumo Pontífice por Sudamérica

El papa León XIV llegará este miércoles a Perú, donde será recibido por una multitud de fieles que esperan su arribo al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. El pontífice comenzará la etapa final de su gira por Sudamérica, luego de cuatro días de actividades en Argentina y Uruguay.

El avión que transporta al Sumo Pontífice partió después del mediodía desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. El aterrizaje en Perú está previsto para las 19.30 en la base aérea ubicada en el Callao.

Cómo será la llegada del papa León XIV a Perú y qué actividades tendrá en Lima

Luego de la recepción oficial, está prevista una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno, ubicado en el Centro Histórico de Lima. Media hora más tarde, el Papa tendrá un encuentro protocolar con la presidenta, Keiko Fujimori.

El paso del Papa León XIV por la Argentina fue descrito por el Gobierno Nacional como una de las «mayores movilizaciones de la historia». Foto: Clarín Fotografía.

La agenda continuará en el Gran Teatro Nacional, donde León XIV se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Durante ese encuentro, el pontífice pronunciará un discurso.

La jornada marcará el inicio de las actividades oficiales del Papa en Lima, antes de continuar con el resto de su recorrido por el país.

El papa León XIV cerró su visita a Argentina con una misa multitudinaria en Luján

La llegada a Perú se producirá después de la despedida de León XIV de Argentina, donde encabezó una misa en Luján que reunió a una multitud de fieles. La celebración fue el último compromiso de su visita al país.

Durante la homilía, el Papa llamó a acompañar a las personas más vulnerables, entre ellas los pobres, los migrantes, los enfermos y las personas privadas de su libertad. También recordó a su antecesor, Francisco, y su devoción por la Virgen de Luján.

«Argentina, levántate y camina«, expresó ante los asistentes reunidos en las inmediaciones de la basílica. Previamente, el pontífice había visitado la cárcel de Devoto, donde mantuvo un encuentro con 75 internos y algunos de sus familiares. Allí los alentó a iniciar una nueva etapa en sus vidas.