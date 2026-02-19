Paro general en Neuquén: organizaciones realizaron una volanteada en la Ruta 7 contra la Reforma Laboral

Volanteo del FIT sobre Ruta 7, a la altura del Parque Industrial de Neuquén, en el inicio del paro nacional. Foto: gentileza.

El Frente de Izquierda realizó una volanteada este jueves por la mañana en el Parque Industrial de Neuquén en medio del paro nacional contra la reforma laboral de Javier Milei. Desde el FIT exigieron a la CGT una «huelga general» contra el proyecto presentado por el Gobierno Nacional.

La protesta se desarrolló sobre la Ruta 7 y contó con la participación de trabajadores estatales y agrupaciones estudiantiles. El obrero ceramista y diputado del PTS-FITU, Andrés Blanco, cuestionó la convocatoria de la CGT.

Reforma laboral, paro nacional y críticas del FIT a la CGT en Neuquén

En declaraciones difundidas por el propio espacio, Blanco afirmó: “Vinimos a manifestar nuestro rechazo a la reforma laboral de Milei. Pero también el repudio a la pasividad de la CGT, a quienes exigimos que esto continúe con un plan de lucha que culmine con una huelga general hasta tirar la ley y todo el plan de ajuste del gobierno”.

Andrés Blanco llamó a profundizar el paro nacional contra la reforma laboral.

También sostuvo que la CGT «se vio obligada a convocar a este paro por la presión de las bases, pero que no quiere salir a las calles para no confrontar seriamente con el gobierno de Milei». Blanco informó que una vez finalizada la acción se sumarán «a la marcha convocada por distintos sindicatos”.

Pedido de huelga general y denuncia por los despidos en FATE

El diputado denunció que la reforma laboral «es un ataque brutal contra la clase trabajadora, que pretende generalizar la precarización laboral. Es una ley anti-obrera de principio a fin, eso no cambia si modifican un artículo».

También relacionó el proyecto con el cierre de la fábrica FATE: «Con esta reforma se envalentona a las patronales, como vemos en FATE, donde uno de los empresarios más ricos del país decidió despedir a más de 900 obreros”.