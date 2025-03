Paro universitario en Neuquén y Río Negro: «Está en riesgo la cursada», dijeron desde el IUPA

Este lunes comenzó un paro de 48 horas de docentes y alumnos de universidades públicas. El anunciado fue hecho por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Los reclamos son por mejoras salariales y mayor financiamiento a la educación pública. Los gremios apuntan una vez más contra el gobierno de Javier Milei por no dar respuestas a sus reclamos.

El paro se llevará a cabo este lunes 17 y martes 18 de marzo. El objetivo es continuar su reclamo por el «desfinanciamiento estructural» que, aseguran, afecta notablemente el funcionamiento de las distintas casas de altos estudios.

El paro de 48 horas también afecta a Neuquén y Río Negro. La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el IUPA se sumaron a la medida de fuerza.

Alumnos del IUPA denuncian que el comienzo de «cursada está en peligro»

En conferencia de prensa la comisión directiva del CEIUPA aseguró que los estudiantes no tienen garantía de cursada. «El IUPA es la última universidad de la provincia en iniciar las clases y está en riesgo el cuatrimestre», dijeron.

«Les estudiantes no tenemos cupos, horarios, aulas, docentes en las materias, nos recortan las becas, no hay boleto gratuito y no sabemos nada del inicio al comedor estudiantil», especificaron.

Exigieron mejoras salariales para docentes. También repudiaron la represión del gobierno del presidente Javier Milei a la marcha en apoyo de los jubilados.

Paro universitario: cuáles son los reclamos de los docentes y no docentes

Entre los principales puntos de reclamos de los docentes y no docentes, se destaca la pérdida salarial de los trabajadores universitarios.

Los gremios denuncian que los incrementos salariales que fueron otorgados por el Gobierno no son suficientes para compensar la inflación.

Los gremios se mostraron preocupados ante la falta de respuestas a sus pedidos y consideran que las medidas adoptadas por el Gobierno no garantizan la sostenibilidad del sistema universitario.

El gremio Adunc (Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue), realizó un posteo en redes sociales para mostrar los bajos salarios que tienen los docentes.

Según la publicación, una docente universitaria AYP – Simple con 10 horas semanales y mínima antigüedad cobra un poco más de $226.000. Un Jefe de Trabajo Práctico – parcial de 20 horas semanales con más de 10 años de antigüedad cobra un poco más de $545.000.

Desde la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue aseguran que, debido a la inflación y a la falta de presupuesto de las universidades, en 14 meses perdieron cinco salarios.