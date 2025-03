Paro universitario en Río Negro y Neuquén: uno a uno los puntos del reclamo docente

Este lunes inició el paro de 48 horas que lleva adelante el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Los gremios universitarios apuntan una vez más contra el gobierno de Javier Milei por no dar respuestas a sus pedidos. ¿Cuáles son los reclamos? Te contamos punto por punto.

Escuchá a Silvia Brouchoud, secretaria general de ADUNC, en RÍO NEGRO RADIO:

La medida de fuerza fue convocada por el frente que agrupa a los principales gremios de docentes y no docentes de las universidad públicas de Argentina. La misma se llevará a cabo este lunes 17 y martes 18 de marzo.

Cuál es el reclamo que llevan adelante los docentes universitarios de Río Negro y Neuquén

En dialogo con RÍO NEGRO RADIO, la secretaria general de ADUNC, Silvia Brouchoud, explicó que entre los reclamos que impulsan este paro se encuentra el desfinanciamiento a las universidades.

«La situación (universitaria) no está exenta de lo nacional. Siguen funcionando con el presupuesto del 2023 al no haber ley de presupuesto. De este modo cualquier incremento presupuestario queda a discreción del Gobierno Nacional», manifestó.

Además, aseguró que se trata de una situación de muy poca previsibilidad y explicó que en Comahue se «establecieron convenios con Provincia y algunos municipios que permitieron llegar al fin del ciclo lectivo».

Sobre el salario docente indicó que «el Gobierno, en el mes de enero y febrero, no llamó a paritarias. Y por decreto nos dio un 1,5% y un 1,2% de incremento. No es solo el incremento, si no la no convocatoria a paritarias. Ese ámbito está absolutamente cancelado por parte del Gobierno».

Y expuso que desde que se conoció el índice de inflación, en 15 meses de Gobierno de Javier Milei quedaron «casi 100 puntos abajo. Es el 35% de lo que valía el salario docente en diciembre del 2023».

Paro de 48 horas: las actividades en universidades de Neuquén y Río Negro

A raíz de esta convocatoria, distintos gremios al interior del país confirmaron su adhesión por lo cual el paro de 48 horas también llega a Neuquén y Río Negro afectando las funciones en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Por su parte desde Adunc también comunicaron el cese de actividades para estos dos días. La secretaria general de Adunc, el gremio docente de la Universidad del Comahue, Silvia Bouchard, informó a Diario RÍO NEGRO que se definió «paro total de actividades». «La universidad pública es con salarios dignos», lanzaron en un comunicado y también solicitaron una urgente convocatoria a paritarias.

Sobre las actividades por ciudad y por día, detallaron: