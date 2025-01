Pasó a conocer el Centro Cívico de Bariloche y un San Bernardo atacó a su perro salchicha: «quedó muy lastimado»

Un desesperante momento vivió el viernes pasado una familia de Comodoro Rivadavia en su visita a Bariloche, cuando su perro salchicha fue atacado por un San Bernardo.

Así lo relató Cecilia Martínez, la dueña del can, en diálogo con Radio Seis. El viernes pasado, la familia de la ciudad chubutense, que iba con destino a San Juan, pasó por Bariloche y decidió quedarse un día para recorrer la ciudad. Fue entonces que decidieron acercarse a conocer el Centro Cívico. «Andábamos con Tomás, un perro salchicha de 14 años, muy tranquilo, camina despacio», contó la mujer.

«Entrando al Centro Cívico, vimos que había de un lado un chico con un perro San Bernardo, entonces entramos por el otro lado, por el arco de enfrente», comenzó a contar la mujer. Fue en ese momento que se produjo el feroz ataque: «cuando íbamos pasando ya saliendo, nos atacó de atrás, se lanzó sobre mi perro, lo agarró, lo mordió. Fue todo un caos porque no lo soltaba, yo andaba con mi hijo de 17 años que lo agarró al San Bernardo para que lo soltará. Tras el ataque, el salchicha «quedó muy lastimado», aseguró Cecilia.

Con consternación, la mujer contó que que no hubo ninguna asistencia por parte de las autoridades. Tampoco los dueños del San Bernardo se acercaron a preguntar si estaban bien. «La única chica que se acercó fue Andrea, una chica con la que había conversado unos minutos antes. Nos vio y fue la única que nos asistió«, se lamentó.



Junto a Andrea, que se solidarizó con la causa, Cecilia fue a hasta la secretaría de Turismo y planteó lo que había pasado. Allí les dijeron que lo llevaran al veterinario y después a la dirección de Turismo «a poner la denuncia porque ellos no podían hacer nada, nunca me pidieron un número de teléfono».



La consulta del veterinario no fue nada económica. Tuvo que pagar, inicialmente $52.000. Sin embargo, esa suma se duplicó luego con remedios y otras atenciones. «Gracias a Dios, estaba en condiciones de afrontarlo, te da bronca que nadie te contenga en ese momento», expresó.

Feroz ataque en el Centro Cívico de Bariloche: «Deberían estar con Bozal o adiestrados»

Cecilia aseguró que sentía pena por los animales que están expuestos todo el día en el Centro Cívico, «esos días hacía mucho calor, sabemos que esos animales son de frío».

«Tendrían que estar con bozal o adiestrados para no atacar, porque nosotros nosotros ni siquiera pasamos cerca, íbamos caminando, ni lo habíamos visto, nos saltó de atrás y nos atacó de atrás. Podría haber mordido a mi hijo o a mí en el momento que estábamos peleando para que lo soltara», continuó.



Cristina consideró que «es «un peligro que estén ahí, ellos no tienen la culpa, sino los dueños, eso es maltrato de animales», aseguró.



Finalmente agradeció a Andrea y Ricardo, otro chico que se acercó a ayudar.