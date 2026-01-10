Incendios en la Patagonia: lanzan una colecta para ayudar a los bomberos que combaten el fuego en Chubut

El incendio en Puerto Patriada, El Hoyo, sigue activo y ya afectó unas 5.260 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo, mientras las causas aún se investigan. En total, 479 personas trabajan en el operativo, entre brigadistas, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo. Es por esto que la Fundación Bomberos de Argentina relanzó su campaña solidaria “Puentes de la Prevención” para recaudar fondos destinados a reponer equipamiento esencial y reforzar la primera línea de combate contra el fuego.

La Patagonia argentina vuelve a enfrentar una temporada crítica de incendios forestales. Desde comienzos de 2026 ya se registraron más de 6.000 hectáreas afectadas por el fuego, con Chubut como la provincia más golpeada.

En localidades como El Hoyo y Epuyén, las llamas consumieron más de 2.000 hectáreas y obligaron a evacuar a unas 3.000 personas, en un escenario marcado por altas temperaturas, fuertes vientos y terrenos de difícil acceso.

Frente a esta situación, asociaciones de Bomberos Voluntarios de distintas localidades se movilizan hacia los principales focos ígneos para contener el avance del fuego. «Los bomberos voluntarios pueden perder o ver seriamente afectadas sus herramientas y el equipamiento de protección personal», advirtió la fundación en un comunicado.

Para dar respuesta a esta emergencia, la Fundación Bomberos de Argentina (FBA) activó nuevamente su campaña solidaria “Puentes de la Prevención”, una iniciativa que busca recaudar fondos para reequipar a los cuarteles.

Lo recaudado será destinado a la compra de elementos clave como cascos, nuqueras, antiparras, trajes forestales, guantes ignífugos, linternas y mochilas de agua, herramientas fundamentales para operar en este tipo de siniestros.

La experiencia de años anteriores respalda la iniciativa. Durante 2025, durante los incendios que afectaron la misma zona del país, la fundación logró recaudar más de 32 millones de pesos, que permitieron equipar a asociaciones de Bomberos Voluntarios de Neuquén, Río Negro y Chubut. En total, se distribuyeron 210 mochilas de agua, un recurso indispensable para el combate del fuego en áreas forestales y de montaña.

Cómo Colaborar

La comunidad puede sumarse a la colecta realizando donaciones a través del alias bomberosfund o mediante la plataforma Donar Online, disponible en el sitio web de la Fundación. En el caso de empresas interesadas en colaborar, pueden comunicarse por correo electrónico a donaciones@fundacionbomberos.org.ar.

Desde la organización destacaron que la Fundación Bomberos de Argentina integra el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), lo que garantiza que los fondos recaudados serán destinados directamente a las asociaciones que se encuentran combatiendo los incendios.











