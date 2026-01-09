Incendios en la Patagonia: Adorni anunció que Nación desplegó 195 brigadistas y 15 medios aéreos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió este viernes a los incendios forestales que afectan a la Patagonia y confirmó el gobierno hizo un despliegue de recursos nacionales para asistir a las provincias.

“El Estado Nacional, a través de la Agencia Federal de Emergencias, con la ayuda de Parques Nacionales, Gendarmería y el Ejército, está prestando colaboración a las provincias con diferentes recursos”, señaló el funcionario.

Adorni detalló que actualmente hay 195 brigadistas desplegados y 15 medios aéreos en operación, entre ellos aviones hidrantes y helicópteros, además de autobombas forestales y vehículos logísticos y de comando.

Además, anunció una medida de asistencia económica: el Banco Nación otorgará préstamos a productores damnificados por los incendios.

Chubut advierte que las próximas 48 horas son claves

En este contexto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, advirtió que las próximas 48 horas serán determinantes para terminar de contener el fuego, especialmente en el incendio de Puerto Patriada, el más crítico hasta el momento.

El mandatario destacó el trabajo conjunto realizado en los últimos días: “Vimos cómo toda la comunidad chubutense, hermanados con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y con el acompañamiento de las provincias de Río Negro, Neuquén, Córdoba y Santiago del Estero, bomberos voluntarios, equipos de Vialidad y vecinos, logramos contener el fuego y solo hubo una vivienda afectada”.

“Como gobernador, siento un profundo orgullo del espíritu solidario y del compromiso de todos los intendentes de la Comarca Andina y de todo el pueblo de la provincia”, agregó.

Incendios en la Patagonia: El operativo en Puerto Patriada

Actualmente operan 8 medios aéreos en distintos sectores del incendio, de acuerdo a las necesidades del personal en tierra. En las próximas horas se sumarán aeronaves de refuerzo y brigadistas provenientes de Chile y Córdoba.

En total, 479 personas trabajan en el operativo, entre brigadistas, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo.

Al día de hoy, hay 15 familias evacuadas y dos autoevacuadas, todas reubicadas y recibiendo asistencia.

El incendio ya afectó más de 5.500 hectáreas de campo y bosque nativo. Las tareas continúan con el refuerzo de líneas de cortafuegos, el enfriamiento de puntos calientes y la apertura y ensanchamiento de caminos.

Incendios en la Patagonia: situación de la Ruta 40

Torres informó que la Ruta 40 se encuentra actualmente habilitada, aunque llamó a la comunidad a mantenerse en estado de alerta ante la posibilidad de nuevas evacuaciones preventivas, en caso de que cambien las condiciones meteorológicas.

Desde el gobierno de Chubut advirtieron que el fin de semana estará marcado por condiciones climáticas adversas en la Cordillera, lo que mantiene en máxima alerta a todos los equipos que trabajan en la zona.

Alejandra Monteoliva sobre los incendios en Chubut: “Los vamos a buscar y los vamos a encontrar”

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, lanzó una advertencia contundente a quienes están detrás de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut y otras zonas de la Patagonia. A través de un video difundido en redes sociales, la funcionaria afirmó que el Gobierno nacional avanzará sin concesiones contra los responsables: “Los vamos a buscar y los vamos a encontrar”.

“Lo que está ocurriendo en Chubut es lamentable. Estos incendios están destruyendo bosques, infraestructura y poniendo en riesgo a la población”, expresó Monteoliva, quien remarcó que desde el inicio de la emergencia el Ministerio de Seguridad trabaja de manera coordinada con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y las autoridades provinciales.