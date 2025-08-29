Pesca furtiva en los lagos Barreales y Mari Menuco: secuestraron 50 truchas, carabinas y una red de mil metros

En un operativo en los lagos Barreales y Mari Menuco hubo dos detenidos por pesca furtiva. Las autoridades provinciales los encontraron con una red de casi mil metros con la cual ya habían sacado 50 truchas. Además, secuestraron armas de fuego y embarcaciones.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de Delitos Ambientales, de Fauna y Guardaparques de la provincia en el sector conocido como Puesto Carrera.

Los efectivos lograron divisar a dos sujetos que estaban pescando con redes a bordo de una lancha y a bordo encontraron dos carabinas, tres truchas marrones, tres arcoiris y 44 pejerreyes.

Advierten por el gran daño ambiental de la pesca con red en los lagos de Neuquén

Además, identificaron un sector preparado para el fileteado de las piezas y entre 800 y 1000 metros de red de pesca, las cuales fueron secuestradas, como así también decomisaron dos embarcaciones.

“Por suerte se pudo llegar a tiempo, sino con esa cantidad de metros de redes se hace un gran daño ambiental”, sostuvo Nicolás Lagos, director provincial de Fauna.

Asimismo, señalaron que unos 10 ejemplares pudieron ser devueltos a su hábitat natural. Por su parte, los dos hombres quedaron demorados y a disposición de la Justicia.