Por el Día del Árbol, chicos de Roca recibieron once fresnos para plantar en sus escuelas

Once árboles para los chicos de escuelas de Roca. Foto: gentileza Municipio de Roca.

El valor del arbolado urbano y su impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad es un valor que se busca reforzar en Roca. Más aún en una fecha como el 29 de agosto, cuando se conmemora el Día del Árbol.



Las escuelas 38, 344 y 238 recibieron once ejemplares de fresnos como parte del programa municipal “Reciclá y Ganá”, que promueve la conciencia ambiental y el compromiso ciudadano a través de prácticas sostenibles.

La encargada de la entrega fue la intendenta María Emilia Soria quien concurrió a las tres instituciones de la ciudad y dialogó con los más chicos.

En la Escuela Nº 238 además se brindó una charla educativa para estudiantes y docentes sobre la importancia del arbolado urbano, con el objetivo de fomentar una mayor comprensión sobre el rol de los árboles en el ecosistema urbano.

El Día del Árbol se celebra en Argentina cada 29 de agosto, en honor a la iniciativa impulsada por Estanislao Zeballos en el año 1.900, que promovía la forestación y el cuidado del ambiente.

Esta efeméride invita a reflexionar sobre la necesidad de preservar los árboles y reconocer su función esencial como productores de oxígeno, reguladores de temperatura y generadores de biodiversidad.

En un año, se plantaron casi 2000 árboles y plantas en Roca

En el último año, desde septiembre de 2024, el municipio lleva adelante una importante forestación que comprende hasta ahora 1.925 ejemplares arbóreos y florales para reforestación, forestación y ornamentación de espacios verdes.

Se dividen en distintos ejemplares y zonas:

Unos 823 ejemplares arbóreos destinados a forestación y reforestación de espacios verdes como el Paseo Los Mirlos, Paseo de las Vías de Mendoza a Jujuy, Paseo Perú de Mendoza a Jujuy, Plaza de Quinta 25, plaza de 250 Viviendas, 112 Viviendas, plaza Zona Oeste, Paseo Maipú de Palacios a Evita.

Además, se ubicaron 250 lavandas para las rotondas del Paseo de las Vías de Mendoza a San Juan, 772 ejemplares destinados para la forestación de Plaza Belgrano y San Martin, Paseo América y Paseo del Bicentenario; 80 rosales para el Boulevard de Avenida Roca de San Martin a Mitre.