Previo a la nueva ola polar, cómo va a estar este domingo en Neuquén y Río Negro: qué pasa con el viento
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que una potente masa de aire polar avanza sobre Argentina.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una potente masa de aire polar que avanzará sobre el país, ocasionando temperaturas extremas y nieve en la Patagonia. Antes de que se terminen los días templados, cómo va a estar este domingo en Neuquén y Río Negro, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
En Neuquén capital y alrededores, se aguarda un día parcialmente nublado, con una máxima de 17°C, y una brisa proveniente del noreste a 24 km/h, con ráfagas de casi 30 km/h.
Por la noche la mínima será de 4°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el este a una velocidad de 24 km/h.
En Roca también estará parcialmente nublado con una máxima de 17°C, mientras que el viento surcará desde el noreste con un leve impacto a más de 20 km/h, con ráfagas de 30 km/h.
Por la noche la mínima será de 4°C, y el cielo se nublará por completo, mientras que las ráfagas se mantendrán desde el noreste, pero a 36 km/h.
Qué va a pasar en la cordillera este domingo
En medio de la Fiesta de la Nieve, este domingo en Bariloche se aguarda un día nublado con una máxima de 7°C, con una leve brisa desde el noreste.
Por la noche la mínima llegará a los -2°C, mientras que la brisa cambiará de dirección hacia el este.
Por su parte, en San Martín de los Andes se aguarda una máxima de 5°C, con una leve brisa desde el este. Por la noche, la temperatura descenderá a -3°C.
Qué pasa en la costa atlántica este domingo
En Viedma este domingo se aguarda un día parcialmente nublado, con una máxima de 16°C, y viento desde el oeste a más de 20 km/h, con ráfagas superiores a los 30 km/h.
Por la noche, la mínima descenderá a 1°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste, con ráfagas que superarán los 40 km/h.
