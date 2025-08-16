Previo a la nueva ola polar, cómo va a estar este domingo en Neuquén y Río Negro: qué pasa con el viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una potente masa de aire polar que avanzará sobre el país, ocasionando temperaturas extremas y nieve en la Patagonia. Antes de que se terminen los días templados, cómo va a estar este domingo en Neuquén y Río Negro, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

En Neuquén capital y alrededores, se aguarda un día parcialmente nublado, con una máxima de 17°C, y una brisa proveniente del noreste a 24 km/h, con ráfagas de casi 30 km/h.

Por la noche la mínima será de 4°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el este a una velocidad de 24 km/h.

Fuente: AIC.

En Roca también estará parcialmente nublado con una máxima de 17°C, mientras que el viento surcará desde el noreste con un leve impacto a más de 20 km/h, con ráfagas de 30 km/h.

Por la noche la mínima será de 4°C, y el cielo se nublará por completo, mientras que las ráfagas se mantendrán desde el noreste, pero a 36 km/h.

Fuente: AIC.

Qué va a pasar en la cordillera este domingo

En medio de la Fiesta de la Nieve, este domingo en Bariloche se aguarda un día nublado con una máxima de 7°C, con una leve brisa desde el noreste.

Por la noche la mínima llegará a los -2°C, mientras que la brisa cambiará de dirección hacia el este.

Fuente: AIC.

Por su parte, en San Martín de los Andes se aguarda una máxima de 5°C, con una leve brisa desde el este. Por la noche, la temperatura descenderá a -3°C.

Fuente: AIC.

Qué pasa en la costa atlántica este domingo

En Viedma este domingo se aguarda un día parcialmente nublado, con una máxima de 16°C, y viento desde el oeste a más de 20 km/h, con ráfagas superiores a los 30 km/h.

Por la noche, la mínima descenderá a 1°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste, con ráfagas que superarán los 40 km/h.