Un evento de ciclogénesis afectará Argentina luego del fin de semana largo: lluvias intensas y viento

Luego del fin de semana largo, se espera en Argentina un tiempo con pronóstico adverso. Habrá lluvias intensas, vientos y ráfagas. Según el sitio Meteored la ciclogénesis afectará particularmente una región del país.

Christian Garavaglia comunicó en el sitio especializado que en el comienzo de la otra semana se registrarían «las precipitaciones más importantes de los últimos meses en la zona central del país«.

Estará también acompañó por fuertes vientos que «irá evolucionando al compás de la profundización del centro de bajas presiones».

Ciclogénesis en Argentina: zonas afectadas

Indicaron que una ciclogénesis afectará la región centro del país. Comunicaron que se dará la profundización «de un área de bajas presiones en su avance desde el Océano Pacífico hacia costa sudamericana de Chile»

Desde Meteored apuntaron que esto generará «la posibilidad de fuertes vientos y zonda durante el día domingo 17, y luego un desmejoramiento progresivo de las condiciones en la franja central del país a lo largo del día lunes 18«.

Ampliaron que se prevé una jornada con cielo cubierto y presencia de lluvias aisladas en las provincias cuyanas, como así también lluvias y tormentas aisladas afectando la parte central del país en la zona comprendida por La Pampa, Córdoba, sur de Santa Fe y Oeste de Buenos Aires.

El martes, el día con más intensidad de la ciclogénesis

Las peores condiciones se esperan para el martes 19 de agosto, donde estará la etapa más madura del proceso de la ciclogénesis. La zona más afectada será el centro y norte de Buenos Aires, el AMBA y el sur del Litoral.

Se espera que en esa franja podría acumularse más de 80 mm solo durante esa jornada. Además que haya ráfagas de hasta 75 km/h.