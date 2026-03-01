Primera semana de marzo con mucho viento en el Alto Valle: qué pasa con las tormentas este lunes

La primera semana de marzo llega al Alto Valle con una variabilidad climática extrema, recordándonos que la transición hacia el otoño suele ser turbulenta en la Patagonia norte.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los habitantes de Neuquén y Río Negro deberán convivir con un «subibaja» de temperaturas y, sobre todo, con la presencia persistente del viento.

Este lunes 2 de marzo, la jornada de inicio de mes se presenta con una máxima de 24°C y un cielo mayormente cubierto. La atención está puesta en la probabilidad de tormentas aisladas (entre el 10% y 40%) que podrían aparecer durante la madrugada y la noche, acompañadas por ráfagas del sudoeste de 51 km/h.

El cronograma de marzo: viento y calor en el Alto Valle

A medida que avance la semana, el clima mostrará diferentes facetas, pero el viento será el denominador común: