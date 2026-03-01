Primera semana de marzo con mucho viento en el Alto Valle: qué pasa con las tormentas este lunes
El mes arranca sin tregua en Neuquén y Río Negro. El lunes se presenta con inestabilidad y probabilidad de tormentas, pero el verdadero protagonista será el viento: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana marcada por ráfagas constantes que rozarán los 60 km/h.
La primera semana de marzo llega al Alto Valle con una variabilidad climática extrema, recordándonos que la transición hacia el otoño suele ser turbulenta en la Patagonia norte.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los habitantes de Neuquén y Río Negro deberán convivir con un «subibaja» de temperaturas y, sobre todo, con la presencia persistente del viento.
Este lunes 2 de marzo, la jornada de inicio de mes se presenta con una máxima de 24°C y un cielo mayormente cubierto. La atención está puesta en la probabilidad de tormentas aisladas (entre el 10% y 40%) que podrían aparecer durante la madrugada y la noche, acompañadas por ráfagas del sudoeste de 51 km/h.
El cronograma de marzo: viento y calor en el Alto Valle
A medida que avance la semana, el clima mostrará diferentes facetas, pero el viento será el denominador común:
- Martes 3: El día de mayor calma. El sol permitirá que el termómetro suba a los 28°C, con vientos leves de apenas 22 km/h. Ideal para aprovechar antes del regreso de las ráfagas.
- Miércoles 4 y Jueves 5: El cielo vuelve a encapotarse. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C y 26°C, pero las ráfagas nocturnas regresarán con fuerza, situándose en los 50 km/h.
- Viernes 6: El pico de la semana. El cierre de la semana laboral será el día más caluroso y ventoso. Con una máxima de 29°C, las ráfagas escalarán hasta los 59 km/h, generando condiciones de polvo en suspensión en zonas rurales y rutas.
