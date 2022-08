Proponen un proyecto para crear la escuela municipal de conductores en Fernández Oro

El proyecto de ordenanza que busca crear el «programa municipal de instrucción de manejo» es impulsado por el concejal Gustavo Amati de Fernández Oro. Según expresó el concejal «la iniciativa se viene trabajando hace meses y la propuesta surgió de las necesidades de los vecinos».

El concejal Gustavo Amati explicó que «la propuesta surgió de una charla con una vecina de la localidad en la que contaba que se encontraba en una situación particular; tenía que salir a trabajar y tenía el impedimento de no saber manejar, eso la limitaba. Me quedé con eso y pensé cuántas situaciones así hay en la ciudad. Empecé a trabajar consultando con el gabinete y Ejecutivo. El Ejecutivo aprobó la iniciativa, le pareció buena y ahí empezamos a trabajar más enfocados en el proyecto».

«Ayer nos reunimos para terminar de modificar algunos puntos y la próxima semana ingresa al concejo para ponerlo en consideración de los concejales”, añadió.

Es un programa orientado a instruir a personas que por razones socioculturales no hayan podido tener la oportunidad de aprender a conducir. Específicamente apunta a mujeres, personas de la comunidad LGBTI+ y la población vulnerable que realmente lo necesite. «Es para lograr la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y que el acceso sea real”, destacó Amati.

La propuesta fue presentada ante el Consejo Local de la Mujer,las dependencias municipales de Mujer, Género y Diversidad, la Dirección de Tránsito y Transporte en una reunión que se concretó esta semana en la ciudad.

El Ejecutivo será el responsable de designar un vehículo para la práctica

Las inscripciones se realizarán en el Área de Mujer Género y Diversidad, allí se encargaran de entrevistar a los aspirantes al curso. La iniciativa quedará bajo la órbita de la Dirección de Tránsito y Transporte. De aprobarse, las personas que realicen el curso obtendrán el carnet categoría ‘clase B’.

Además, el proyecto de ordenanza establece que el municipio dispondrá del un vehículo y un espacio en el Parque Industrial donde se armará el circuito para poder instruir a las personas. También, se podrá utilizar el vehículo para rendir el examen.

Una vez finalizada la práctica en el circuito y con la aprobación del instructor se comenzará con los recorridos por la ciudad en diferentes horarios para que el conductor aprendiz se adapte al tránsito local.

Amati expresó que «el circuito va a estar hecho con lo que tenemos en la localidad, cruces y rotonda para que el conductor esté preparado para transitar».