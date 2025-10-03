Proyectar para el Cipolletti que se viene: obra pública con mirada estratégica

Octubre será un mes potente en materia de avances para obras fundamentales en el desarrollo local, como es el caso del asfalto; y para mejorar beneficios como el transporte público, en el afán por igualar oportunidades para los vecinos y vecinas de la mayor cantidad de barrios y loteos. Cipolletti se prepara para este mismo viernes 3 licitar la primera etapa de pavimentación, prevista nada menos que para 114 cuadras, mientras que el jueves 30 será el turno para la apertura de sobres, con las ofertas para el servicio de colectivos.

“Estamos en pleno auge, trabajamos con el entusiasmo y el convencimiento de que estamos haciendo lo necesario”, sostuvo Gustavo Zovich, el arquitecto a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos local.

En el repaso con Diario “Río Negro” de lo hecho y lo que está por cumplimentarse, el funcionario habló de un horizonte que invita a aventurarse, sin ser imprudentes, pero con el desafío de asumir un proceso de transformación que no se detiene y para el que quieren dejar una ciudad a la altura, en condiciones óptimas.

En este sentido, a la mejora en los accesos y su conexión con Neuquén, Cinco Saltos y Fernández Oro, propusieron rotondas como la de calles San Luis y Santa Cruz, para acompañar el movimiento de lo que se ha convertido en una verdadera zona metropolitana. Zovich también comentó que priorizan la reducción en los tiempos de movilidad, una problemática cotidiana que afecta la rutina de miles de personas que duermen en una localidad y trabajan en otra, a varios kilómetros de distancia.

El asfalto es en esta proyección pieza fundamental, por lo que se destinó una inversión de 10 mil millones de pesos propios para un total de 214 manzanas, a licitar y ejecutar en lo que queda del 2025 una parte y más adelante el resto, a partir del 2026. Cabe aclarar que la financiación del costo para las calles internas de los barrios correrá en un 100% por cuenta de los frentistas, con planes de hasta 36 cuotas actualizables según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Mayor población implica llegar con más servicios. Foto: Gentileza Municipio.

Menos energía, más seguridad

Sumado a estas mejoras, el recambio de luminarias led apunta a un total de 8500 unidades, más del doble de lo hecho hasta el inicio de la actual gestión, para beneficiar a unos 20 mil frentistas, incluidos a su vez los parques y plazas, con la intención de que esto derive en mayor seguridad y el consecuente ahorro energético para la ciudad.

Nieto de inmigrantes que llegaron a la zona y enamorado de Cipolletti, Zovich recordó además aquellas gestiones que permitieron responder a promesas pendientes desde hace más de 60 años en sectores históricos de la ciudad, como es el caso de la zona de Puente 83 y Barrio Labraña.

“Hay que atender los bordes de la ciudad porque posiblemente pronto sean los centros”, reafirmó el secretario siguiendo esa misma visión de futuro.

Acortar distancias

Finalmente, el transporte urbano será pronto otro de los focos a mejorar, a partir de la divulgación de las propuestas que acerquen los posibles concesionarios en el llamado a licitación. Compromiso asumido en la apertura del Período de Sesiones Legislativas 2025, no registraba cambios desde hace por lo menos 20 años, indicaron.

Entre los requerimientos se deberá expandir los recorridos de 4 líneas a 5 líneas, incluyendo barrios como Lalor, El Espejo, Del Trabajo, Isla Jordán, Patagonia (DVNe) y San Lorenzo; sumar dos unidades a la flota, restablecer la frecuencia de fin de semana, ampliar el horario nocturno hasta las 23 horas y reducir el tiempo de espera de 120 a 45 minutos. También habilitar el seguimiento por GPS, fortalecer los controles, colocar nuevas garitas con cámaras de seguridad y wifi, incorporar rodados con rampas para personas con problemas de movilidad y agregar la posibilidad de escaneo de QR, para recibir las opiniones de calidad.