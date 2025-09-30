Cortes en el centro de Cipolletti este domingo por el desfile: calles afectadas durante el aniversario

El Municipio de Cipolletti comunicó los cortes de tránsito que habrá el domingo 5 de octubre en el marco de los festejos por el 122° aniversario de la ciudad. Entre las celebraciones se hará un desfile cívico.

Horarios y puntos del corte en Cipolletti este domingo 5 de octubre

Desde el Ejecutivo local precisaron que el próximo domingo habrá una interrupción en la circulación desde las 12 y hasta las 19. Los cortes serán en:

Fernández Oro, desde 25 de Mayo hasta Brentana.

San Martín, entre calle 25 de Mayo hasta Brentana.

Vélez Sarsfield, entre Brentana y Uruguay (abarcando Luis Toschi). Los desvíos serán por General Paz y Tres Arroyos.

Los inspectores de tránsito estarán abocados a realizar tareas de prevención y control del tránsito para desviar a los vehículos. Además se irá habilitando la circulación en diferentes calles una vez que finalice el evento.

Por otro lado, se indicó que la ubicación de la Carpa Sanitaria, será en el espacio verde del CCC (Fernández Oro y 25 de Mayo) y detrás del escenario (Fernández Oro y Miguel Muñoz). Allí se brindará atención a los vecinos que así lo requieran o lo necesiten.

Dónde se hará el desfile que celebrará el aniversario de Cipolletti

Desde el Municipio de Cipolletti comunicaron que el desfile se llevará a cabo el domingo 5 de octubre desde las 15, sobre calle Fernández Oro, entre Belgrano y Sarmiento.

«Se invita a toda la comunidad en general a participar y disfrutar del desfile, una oportunidad única para mostrar el orgullo de ser cipoleños y celebrar juntos nuestra historia y tradiciones», expresaron.