Lizy Tagliani hizo un fuerte descargo contra Viviana Canosa en plena gala de los Martín Fierro

La actriz, conductora y comediante Lizy Tagliani protagonizó uno de los momentos más fuertes y emotivos de los Martín Fierro 2026 al utilizar su discurso de agradecimiento para responder públicamente a Viviana Canosa y a las denuncias mediáticas que la involucraron durante el último año.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Tagliani ganó una de las estatuillas de la noche junto al equipo de La Peña de Morfi y, al subir al escenario, decidió hacer un contundente descargo luego de que este martes trascendiera que la Justicia archivó la causa vinculada a las acusaciones impulsadas por Canosa.

El duro descargo de Lizy Tagliani en plena gala

En medio de un clima cargado de emoción, la conductora comenzó hablando de su familia y del proceso de adopción que atraviesa junto a su pareja.

“La Peña es un poco de la familia: el asado, la música, la buena comida. Tengo una familia que busca darle por segunda vez una oportunidad a un niño de tener una familia”, expresó.

Sin embargo, segundos después cambió el tono del discurso y apuntó directamente contra quienes la señalaron públicamente durante los últimos meses.

“Algunos que están acá o no se cagaron en eso. Se cagaron en la oportunidad de un nene de 4 años al decir que yo era chorra y pedófila, que miraba videos de pornografía infantil”, lanzó visiblemente movilizada.

Qué pasó entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani

Hace un año, Viviana Canosa impulsó públicamente una denuncia penal vinculada a una supuesta red de trata de menores en la que mencionó a distintas figuras del espectáculo argentino.

Durante meses, la conductora abordó el tema en su programa televisivo y aseguró haber presentado pruebas ante la Justicia. En ese contexto, Lizy Tagliani fue una de las famosas señaladas mediáticamente.

Sin embargo, según trascendió este martes en distintos medios nacionales, la Justicia resolvió archivar la causa al considerar que no existían elementos suficientes para avanzar con la investigación.

La resolución judicial reactivó el debate sobre el impacto de las acusaciones públicas y la exposición mediática de figuras del espectáculo en causas sensibles.

El pedido de justicia de Lizy Tagliani

En el tramo final de su discurso, la humorista volvió a referirse al daño personal que aseguró haber sufrido durante este tiempo.

“Se cagaron en alguien que vino desde una familia con muchísimo esfuerzo”, expresó entre lágrimas.

Luego pidió “justicia por su familia, por su hijo y por todas las personas que fueron señaladas injustamente”.

El momento generó un fuerte silencio en la sala y rápidamente se convirtió en uno de los fragmentos más comentados de la ceremonia en redes sociales y programas de espectáculos.