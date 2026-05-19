Atención por maculopatía en Roca

Horario Eduardo Galván

DNI 20.450.222

General Roca

En una carta publicada el 11 de abril del corriente año, un paciente del Hospital de El Bolsón, agradece la atención recibida en su tratamiento de Maculopatía. En mi caso ha sido todo lo opuesto.

En el Hospital de General Roca, este mes de mayo se cumplen tres años que cortó mi tratamiento de la misma patología (maculopatía), y no hay forma que lo quieran retomar.

Durante estos tres años fueron de constantes idas y vueltas, y el resultado ha sido siempre el mismo: cero.

Tanto desde los directivos , como en la oficina de gestiones extrahospitalarias, me dicen: “si puede pagar un abogado presente un amparo, hay que ver qué suerte tiene”.

