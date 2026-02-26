¿Qué hay en el corazón de la Vía Láctea? El descubrimiento galáctico, sin precedentes, de científicos argentinos

El descubrimiento podría desmentir la teoría del agujero negro como lo conocemos en el centro de la Galaxia (Foto: Nicolle R. Fuller/NSF)

Un equipo internacional de astrofísica con fuerte participación argentina presentó un estudio que sacude una de las certezas más instaladas sobre el centro de nuestra galaxia. El trabajo fue liderado por científicos radicados en el país y con vínculos con el Conicet, y reunió observaciones de múltiples observatorios y simulaciones teóricas

La investigación propone que el objeto ultra compacto que gobierna las órbitas de las estrellas en el corazón de la Vía Láctea podría no ser un agujero negro “clásico”, sino una estructura alternativa capaz de producir efectos gravitatorios similares.

La hipótesis central apunta a una concentración extremadamente densa de materia oscura que, en determinadas condiciones, puede imitar las señales que hasta ahora se atribuían a un agujero negro supermasivo.

El estudio dialoga con resultados obtenidos por colaboraciones globales como el Event Horizon Telescope, que lograron imágenes directas de regiones extremas alrededor de objetos supermasivos en otras galaxias. Los investigadores aclaran que su propuesta no invalida esos avances, pero abre la puerta a interpretar el centro de la Vía Láctea con un marco teórico más amplio.

El fenómeno es denominado Sagittarius A* (Sgr A*), este objeto se ubicaría a unos 26 mil años luz de nuestro Sistema Solar, en la región de la constelación de Sagitario. Los cálculos estimados le atribuyen una masa equivalente a cuatro millones de veces la de nuestro Sol.

El equipo detrás del hallazgo

El estudio estuvo incorporado con científicos de diversos países, entre ellos el investigador Carlos Argüelles, perteneciente al Instituto de Astrofísica de La Plata (IALP), dependiente del CONICET y la UNLP. Junto a él, trabajaron especialistas del Centro Internacional de Astrofísica Relativista (ICRANet) y el Instituto Nacional de Astrofísica (INAF) de Italia, el Grupo de Investigación en Relatividad y Gravitación (GIRG) de Colombia y el Instituto de Física de la Universidad de Colonia en Alemania

Carlos Argüelles (derecha) formó parte del equipo de investigación (Foto: gentileza)

Según los autores, los datos más finos sobre el movimiento de estrellas cercanas al centro galáctico y el perfil de la “sombra” observada no descartan esta alternativa. En otras palabras, lo que vemos podría explicarse por un núcleo compacto sin horizonte de eventos, una diferencia clave respecto del modelo tradicional de agujero negro.

La teoría de la materia oscura contra el agujero negro

La idea de una “estrella oscura” o núcleo de materia oscura ultradenso viene discutiéndose desde hace años en la literatura, aunque nunca había sido puesta a prueba con un conjunto de observaciones tan preciso para nuestro propio entorno galáctico. Eso es lo que vuelve al trabajo especialmente provocador: confronta el consenso con datos locales y verificables.

Como suele ocurrir en ciencia, la hipótesis no cierra el debate. Otros equipos ya anticiparon que intentarán refutar o confirmar el modelo con nuevas mediciones de alta resolución y con futuras campañas de observación que permitirán seguir de cerca las órbitas estelares más cercanas al centro.

Representación del efecto producido por un agujero negro (Foto: National Geographic)

Si la propuesta resiste el escrutinio, el impacto sería enorme: obligaría a revisar cómo entendemos los núcleos galácticos y el rol de la materia oscura en la arquitectura del cosmos.Esto a su vez pondría a la ciencia argentina, con la participación de Argüelles, en el centro de una discusión que redefine una de las piezas más enigmáticas del Universo.